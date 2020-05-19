به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ضمن تبریک به رژیم صهیونیستی از بابت تشکیل کابینه جدید، درباره هرگونه تلاش برای الحاق کرانه باختری هشدار داد و تاکید کرد اگرچه اتحادیه مشتاق کمک به احیاء مذاکرات سازش است؛ اما پذیرای هیچ‌گونه تغییری در مرزهای ۱۹۶۷ نیست مگر آنکه در چارچوب توافق میان طرفین اسرائیلی و فلسطینی حاصل شود.

در بخشی از این بیانیه می‌خوانیم: قوانین بین‌الملل ستون اصلی نظم بین‌المللی است. از این منظر، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، این موضوع را یادآوری می‌کنند که هیچ‌گونه تغییر در مرزهای ۱۹۶۷ را به رسمیت نمی‌شناسند مگر اینکه مورد توافق ۲ طرف باشد.

این بیانیه می‌افزاید: راه حل ۲ دولتی که در آن قدس پایتخت هر دو طرف است، تنها راه تضمین صلح ماندگار و ثبات منطقه‌ای است.

بورل همچنین از نگرانی عمیق نسبت به تلاش‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای عملی کردن طرح الحاق کرانه باختری سخن گفت.

وی در این باره افزود: قویاً اسرائیل را به پرهیز از هرگونه اقدام یک‌جانبه که مغایر با قوانین بین‌الملل باشد و به الحاق بخش‌های اشغال‌شده اراضی فلسطینیان منجر شود، فرا می‌خوانیم.

هشدار بورل در حالی مطرح شد که روز یکشنبه، نتانیاهو هنگام معرفی کابینه جدید خود، مدعی شد قوانین اسرائیل باید الحاق کرانه باختری را شامل شود.