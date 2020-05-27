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۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۲۵

در توئیتی مطرح شد؛

انتظار رئیس‌جمهور از مجلس یازدهم به روایت «معزی»

انتظار رئیس‌جمهور از مجلس یازدهم به روایت «معزی»

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور از مجلس یازدهم خواست تا برای دوره تازه پیوند و پیروزی، تکیه گاه دولت باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در توئیتی در رابطه با انتظارات رئیس‌جمهور از مجلس یازدهم چنین نوشت: «رئیس جمهور روحانی: ما از مجلس یازدهم انتظار اخوت (برادری) داریم آنچنانکه همه ما از رهبری، ابوت (پدری) می‌خواهیم»

وی در ادامه این توئیت عنوان کرد: «روحانی از دو بخش متفاوت از عمر دولت هایش گفت از «گشایش و پیشرفت» در ۵ سال نخست و از «ایستادگی و بردباری» در ۳ سال اخیر؛ رئیس جمهور امروز از مجلس یازدهم خواست که برای دوره تازه که روزگار «پیوند و پیروزی» است، «تکیه گاه» دولت باشد»

کد مطلب 4935657
طیبه بیات

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