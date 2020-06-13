ویلاسازی به قلب «آلپ ایران» رسید/ حرکت چراغ خاموش تغییر کاربری

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه یکی از مناطق منحصربه‌فرد و پرجاذبه طبیعی لرستان است که به لحاظ برخورداری از شرایط زیست‌محیطی و ویژگی‌های زمین شناسی زیستگاه مناسب و مستعدی برای رشد و تکثیر وحوش به‌خصوص پستانداران محسوب می‌شود.

اشترانکوه به دلیل واقع‌شدن در قلب سلسله جبال زاگرس دارای قلل سرد مرتفع بالای ۳ هزار و ۵۰۰ متر از سطح دریا و همچنین دره‌های نسبتاً گرم است. اشترانکوه رشته‌کوهی به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر است که در جهت شمال غربی-جنوب شرقی امتداد دارد.

اشترانکوه از مناطق منحصربه‌فرد زیستی ایران

یخچال‌های طبیعی و دائمی این رشته‌کوه که یکی از زیباترین کوه‌های کشور به شمار می‌رود در تمام سال از برف و یخ پوشیده است. اشترانکوه در جنوب شهر دورود و ازنا قرار دارد. اشترانکوه به آلپ ایران نیز معروف است البته این نام تنها به خاطر بلند بودن آن به آن تعلق نگرفته است بلکه به دلیل شیب تند کوه‌هایش و دره‌های جوان و «وی» شکل و یخچال‌های طبیعی است. ارتفاع بلندترین قله آن «سن بران» ۴۱۵۰ متر است.

اشترانکوه به‌عنوان آلپ ایران منطقه‌ای ویژه به لحاظ پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری است که سال‌هاست پروژه‌های شکار ممنوع، حفاظت رویشی و دوره‌های پژوهشی در آن اجرا می‌شود تا از روند تخریبی پوشش گیاهی آن جلوگیری و گونه‌های در معرض انقراض جانوری به زاد و ولد متعادلی دست پیدا کنند.

تصرف بخشی از اراضی در منطقه «دره تخت»

اخیراً اخباری از تخریب بستر رودخانه در منطقه «دره تخت» اشترانکوه و تبدیل آن به اراضی کشاورزی و ویلاسازی به گوش می‌رسد که در این رابطه یکی از اهالی این منطقه با ارتباط با خبرگزاری مهر از زمین خواری در این منطقه خبر داد و اظهار داشت: افرادی اقدام به تخریب و تصاحب بستر رودخانه در منطقه «دره تخت» کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه اگر از این اقدام جلوگیری نشود هیچ چیزی از این منطقه زیبا باقی نمی‌ماند، تصریح کرد: من روز گذشته در منطقه «دره تخت» بودم و مشاهده کردم که افرادی با لودر بستر رودخانه را تخریب می‌کنند.

وی با بیان اینکه بستر این رودخانه در حال تبدیل شدن به اراضی کشاورزی و ویلا است، افزود: این افراد مدعی هستند که این زمین‌ها متعلق به آنها است.

این شهروند ازنایی در ادامه با بیان اینکه این تخریب و تصرف در دامنه کوه و بستر رودخانه صورت گرفته است، گفت: تمام بستر رودخانه تصاحب شده و تبدیل به زمین کشاورزی و ویلا است.

وی، گفت: با این روند همه کوهستان و کوه تصاحب می‌شود.

مسئولان تصرف اراضی ملی را تأیید کردند

در این راستا به سراغ منصور درویشی رئیس اداره محیط زیست شهرستان ازنا رفتیم که وی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأیید این موضوع، اظهار داشت: این امر در مسیر نیروگاه «دره تخت» صورت گرفته که همکاران ما در منطقه حفاظت شده اشترانکوه موضوع را پیگیری کردند.

چندین قطعه از اراضی ملی «اشترانکوه» تصرف شده که موضوع از طریق دستگاه قضائی در دستور کار قرار گرفته است

وی با بیان اینکه بخشی از اراضی متعلق به مردم است که بحث آن جدا است، عنوان کرد: اما چندین قطعه از اراضی ملی منطقه مورد تصرف قرار گرفته که همکاران ما در منطقه حفاظت شده اشترانکوه موضوع را از طریق دستگاه قضائی در دستور کار قرار داده‌اند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ازنا با بیان اینکه با همکاری منابع طبیعی و همچنین همکاران ما در منطقه حفاظت شده اشترانکوه یک پرونده در این رابطه تشکیل و از طریق دادگستری در حال گرفتن خلع ید هستند، گفت: تصرفات در این منطقه صورت گرفته اما پیگیری شده و بحث خلع ید آن در حال انجام است.

اراضی که از حالت کشاورزی خارج و به تفرجگاه تبدیل شده است

درویشی با تاکید بر اینکه تعرضات و تصرفات در منطقه وجود دارد، افزود: برخی اراضی متعلق به مردم بوده و کشاورزی هستند اما زمین‌هایی که اراضی ملی بوده و به دلیل اینکه منطقه حفاظت شده است محیط زیست در رابطه با تصرفات آنها موظف به پیگیری است که این اقدام نیز در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه «دره تخت» یک مسیر گردشگری از روستا تا نیروگاه است و آنجا زمین‌های زیادی وجود دارد، عنوان کرد: در این منطقه اراضی کشاورزی و باغات زیادی وجود دارد که البته شکل و میزان آنها قابل تأمل است و در رابطه با اراضی ملی نیز محیط زیست باید پیگیری کند و خلع ید بگیرد.

اراضی منطقه «دره تخت» به قطعات کوچک هزار متری و باغ ویلا تبدیل شده است

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ازنا با بیان اینکه در رابطه با تصرف اراضی ملی در منطقه حفاظت شده اشترانکوه نزدیک ۱۵ پرونده به دادگستری ازنا برای خلع ید ارجاع داده شده است، افزود: مهم‌ترین معضل موجود در منطقه «دره تخت» این بوده که زمین‌ها به قطعات کوچک هزار متری و باغ ویلا تبدیل شده و از حیث کشاورزی خارج و تبدیل به تفرجگاه شده‌اند.

درویشی با تاکید بر اینکه بیشترین بحث در این رابطه بحث «فنس کشی» و تبدیل اراضی زراعی به باغ ویلا و ملک شخصی است که باید امور اراضی در این رابطه به طور جدی ورود پیدا کند، بیان داشت: حتی اگر این اراضی متعلق به مردم باشد برای تبدیل به باغ ویلا باید از امور اراضی مجوز تغییر کاربری بگیرند.

محسن ایاذی رئیس منطقه حفاظت شده اشترانکوه نیز در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اگر منظور شما منطقه جنب نیروگاه و روبروی پرورش ماهی است، ما ورود پیدا کردیم.

وی با بیان اینکه کارها در این رابطه انجام شده است، افزود: در این منطقه ویلا سازی صورت نگرفته، بخشی از زمین‌ها و باغات در این منطقه متعلق به مردم است، تنها یک مورد در روبروی پرورش ماهی داشتیم که مراحل قضائی آن در حال انجام است.

رئیس منطقه حفاظت شده اشترانکوه، بیان داشت: در این مورد نیز بحث ویلا سازی صورت نگرفته بلکه اقدام به کاشتن درخت و ایجاد باغ در این منطقه شده است.

۴ هزار متر از اراضی منطقه تصرف شده است

ایاذی با اشاره به باغات پایین دست منطقه، بیان داشت: این اراضی و زمین‌ها جزو مستثنیات است و در حیطه کاری محیط زیست نیست که در این راستا امور اراضی طبق ماده هشت قانون حفاظت اراضی باید ورود پیدا کند.

وی، عنوان کرد: در رابطه با ساخت و سازهایی که در پایین دست وجود دارد باید امور اراضی ورود پیدا کند.

رئیس منطقه حفاظت شده اشترانکوه با بیان اینکه در این مورد اخیر پرونده تشکیل شده است، عنوان کرد: با توجه به بررسی‌هایی که ما انجام دادیم حدود چهار هزار و ۷۰۰ متر در این رابطه تصرف شده بود.

اراضی ملی که سال‌ها قبل توسط منابع طبیعی واگذار شد

ایاذی با تاکید بر اینکه در گذشته نیز تصرفاتی در این منطقه حفاظت شده انجام شده بود که برای آنها پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند، گفت: متأسفانه در گذشته بخشی از اراضی این منطقه حفاظت شده از سوی منابع طبیعی واگذار شده است.

زمین‌هایی که تبدیل به باغ شده اراضی ملی بوده است که متأسفانه از سوی منابع طبیعی واگذار شده است

وی، افزود: بین سال‌های ۸۰ تا ۸۳ این زمین‌ها از سوی منابع طبیعی واگذار شده که در این زمین‌ها باغات ۱۰ تا ۱۵ ساله ایجاد شده است.

رئیس منطقه حفاظت شده اشترانکوه، بیان داشت: ما با استفاده از «جی پی اس» که بررسی کردیم متوجه شدیم که این زمین‌هایی که تبدیل به باغ شده اراضی ملی بوده است که متأسفانه از سوی منابع طبیعی واگذار شده است.

به هر روی، هرگونه ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده و یا جنگل‌ها و منابع طبیعی منجر به نابودی میراثی می‌شود که سالیان سال حیات کره زمین را تأمین کرده است؛ نابودی منابع طبیعی، کاهش تدریجی سطح جنگل‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات به ویلا و… معضلی است که در سایه سودجویی برخی افراد و بی توجهی و عدم نظارت دستگاه‌های متولی رقم می‌خورد.