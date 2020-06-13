به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فیلم سوره، فیلم کوتاه «حمیت پارسی» به تهیه کنندگی مصطفی رضوانی و کارگردانی علی رحیمی جلوی دوربین رفت. این فیلم کوتاه به کارگردانی علی رحیمی و تهیه کنندگی مصطفی رضوانی بر اساس فیلمنامه محمدباقر مفیدی کیا جلوی دوربین رفته و هم‌اکنون مراحل فنی خود را می گذراند.

فیلم کوتاه «حمیت پارسی» مضمونی مرتبط با حمایت از تولید ملی و فضایی فانتزی دارد، محصول مشترک باشگاه فیلم سوره و حوزه هنری خراسان رضوی است.

باشگاه فیلم سوره در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ علاوه بر فیلم کوتاه «حمیت پارسی»، آثار کوتاه دیگری مانند «پرستار»، «بانی»، «تعقیب» و ... را نیز تولید و پخش کرده است.

سایر عوامل عبارتند از تهیه کننده: مصطفی رضوانی، کارگردان: علی رحیمی، نویسنده: محمدباقر مفیدی کیا، مدیر تولید: حنیف عسکری، دستیار کارگردان: سیاوش رمضان‌لو، مدیر فیلمبرداری: حمید شکوهی زاده، صدابردار: احمد صابری، مدیر تدارکات: امیر زرهنازی، طراح صحنه و لباس: علی سنگینی، گریم: حسین یزدی، تدوین: علی گورانی، صداگذاری: رامین ابوالصدق، اصلاح رنگ: یحیی محمدعلیی، دستیار تولید: کیانوش عاشورزاده، عکاس: نوید جهرمی، گرافیک: محمد مهرجو، بازیگران: افشین سنگ‌چاپ، علی عطایی، سامان غنائمی، تولیدشده در باشگاه فیلم سوره.