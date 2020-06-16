مدارس خشتی و گلی برچیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز هماهنگی حوزه وزارتی با صدور ابلاغیه به ادارات کل آموزش‌وپرورش اعلام کرد: با توجه به برچیده شدن مدارس خشتی و گلی در سطح کشور و در راستای حفظ ایمنی دانش آموزان و جلوگیری از حوادث احتمالی برای ایجاد و اختصاص کد به مدارس جدید، بر رعایت موارد ذیل تأکید می‌شود:

۱. از اجاره ساختمان‌های خشتی و گلی به‌عنوان فضاهای آموزشی اجتناب شود.

۲. مدارس خشتی و گلی در مالکیت آموزش‌وپرورش و بلااستفاده، با رعایت مقررات تخریب و در صورت نیاز و با استفاده از اعتبارات دولتی با ظرفیت‌های خیرین، بازسازی و به نحو بهینه استفاده و یا باوجود شرایط قانونی تبدیل به احسن شود.

٣. از ورود دانش آموزان به ساختمان‌های خشتی و گلی موجود جلوگیری شود.

۴. از اختصاص کد واحد سازمانی به ساختمان‌های خشتی و گلی اجتناب شود.

۵. با وصف نیاز به اجاره نمودن ساختمان‌ها به‌عنوان فضاهای آموزشی و پرورشی، علاوه بر رعایت مقررات مربوط الزاماً نظر فنی ادارات کل نوسازی، مدارس استان اخذ گردد.