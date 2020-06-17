به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه و «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماسی تلفنی پیرامون تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال بخشهایی از کرانه باختری با یکدیگر رایزنی کردند.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، طرفین در این گفتگوی تلفنی اعلام کردند که طرح اشغالی اخیر رژیم صهیونیستی میتواند منجر به موج جدیدی از خشونتها در منطقه شود.
وزیر خارجه روسیه در این خصوص اعلام کرد: وضعیت منطقه در دوره اخیر وخیمتر شده است. ما بر موضع مشترک خود، دیدگاه مشترک خود با اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه اجرای طرحهای الحاق اراضی فلسطینیان در کرانه باختری ابعاد راهکار دو دولتی را به خطر میاندازد، تاکید کردیم.
«سرگئی لاوروف» همچنین درادامه اضافه کرد که دو طرف موافقند که اجرای طرح اشغال به «طغیان خطرناک خشونت در منطقه» منتهی میشود.
گفتنی است، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم اشغالگر قدس چندی پیش در ادامه تلاش برای ترمیم وجهه مخدوش در میان شهرکنشینان صهیونیست به ویژه در پروندههای فساد مالیاش در سخنانی موعد اشغال کرانه باختری را رسانهای کرد.
بر اساس اعلام این رسانه، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در این خصوص ادعا کرد که اول جولای سال جاری میلادی (۱۱ تیرماه) الحاق بخشهای جدیدی از کرانه باختری به سرزمینهای اشغالی به انجام خواهد رسید.
گفتنی است، ادعای وی در راستای طرح موسوم به «معامله قرن» مطرح شده است.
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