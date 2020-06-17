ایران تأثیر کورتون بر درمان کرونا را ۳ماه زودتر از انگلیس کشف کرد

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحقیق اخیر انگلیس روی درمان کرونا با استفاده از دگزامتازون، گفت: بر اساس کار تحقیقاتی که در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله روی بیماران بستری مبتلا به کووید ۱۹ صورت گرفت، ۲۷ اسفند ماه نشان داده شد که ترکیبی از ۳داروی پردنیزولن، آزیترومایسین و ناپروکسن می‌تواند باعث بهبودی سریع‌تر التهاب ریه، ترخیص زودتر بیماران، افزایش اکسیژن خون و کاهش التهاب در ریه شود.

وی افزود: نتایج این تحقیق که در اسفندماه انجام شد، از سه هفته قبل بر اساس مجوز کمیته اخلاق وزارت بهداشت شروع و بعد از پایان نتایج، اعلام شد.

به گفته وی یعنی تحقیق این موضوع از ابتدای شیوع کرونا بود و این بدین معناست که از ابتدای امر ضایعه التهاب ریه را متوجه شدیم و پروتکل درمانی مشخص را برای این موضوع ارائه کردیم.

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا ادامه داد: ۲۷ اسفندماه مقاله علمی این تحقیق آماده و ۱۵ روز پیش این مقاله پذیرفته شد. اکنون مقاله تحقیق مربوط به اسفند ماه به چاپ رسیده است.

وی با بیان اینکه از آن به بعد کار چند مرکزی انجام گرفت که آیا ترکیب سه دارو لازم است که همراه با دیگر داروها به بیماران تجویز شود تا اثربخشی آن بیشتر شود یا نه، گفت: این مطالعه به صورت چهار مرکزی انجام شد و بیش از ۱۰۰ بیمار مورد تحقیق قرار گرفتند و مطالعه آن وسیع‌تر بود.

وی ادامه داد: این مطالعه در قم، قزوین و تهران انجام شد که نتایج آن به مجلات معتبر ارسال شده که در دست بررسی است.

رئیس کمیته علمی مبارزه با کرونا گفت: در آن تحقیق هم نشان داده شد که این ترکیب به تنهایی در فاز التهاب ریه موجب بهبودی بیماران شود. این درحالی بود که در پروتکل‌های درمان امریکا، اروپا تاکید می‌کردند که از کورتون در درمان التهاب ریه استفاده نشود.

وی افزود: اما روز گذشته سازمان بهداشت جهانی تحقیقی از انگلیس منتشر کرد که اولین تحقیقی است که در کشورهای اروپایی انجام شده و نتیجه آن را منتشر می‌کنند. این تحقیق نشان می‌دهد که کورتون در فرایند درمان کرونا مؤثر است. این در حالی است که ما ۲۷ اسفند اعلام کردیم و ۱۵ روز پیش هم نتایج این مطالعه پذیرفته شده و اکنون به چاپ رسیده و موجود است.