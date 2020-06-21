۴ دستگاه آمبولانس به ارزش ۸ میلیارد به لرستان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علاء الدن شیخی امروز یکشنبه در سخنانی اظهار داشت: براساس نیازهای استان به امکانات و تجهیزات پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی و با همکاری دکتر کولیوند رئیس اورژانس کشور و حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر دکتر نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ۴ دستگاه آمبولانس بنز با تمامی تجهیزات لازم برای پایگاه‌های پیش بیمارستانی به ارزش ۸ میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی لرستان اختصاص یافت.

وی افزود: در سال جهش تولید و خدمت به مردم پیگیر واگذاری آمبولانس‌های بیشتری به استان لرستان هستیم تا بتوانیم دسترسی مردم را به خدمات اورژانس‌های پیش بیمارستانی روز به روز افزایش دهیم.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ لرستان خاطرنشان کرد: پایگاه جدید پیش بیمارستانی منطقه «عدل آباد» سلسله و دلفان راه اندازی شده است و ما در نظر داریم در ادامه خدمات خود به مردم ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس دیگر را به ناوگان لجستیکی خود در اورژانس فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ استان لرستان بیافزاییم.

شیخی یادآور شد: همچنین در نظر داریم از امکانات موتورلانس برای شهرهای بزرگ استان بهره ببریم تا در مواقع بحرانی از امکانات بیشتری برای خدمت برخوردار باشیم.

وی گفت: هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۷۲ پایگاه شهری و بین جاده‌ای فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ و دو پایگاه هوایی به صورت شبانه روزی به مردم لرستان خدمات ارائه می‌دهند.