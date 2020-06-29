قاچاقچی مواد مخدر در شهرکرد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی سپهوند گفت: مأمورین فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در حین گشت زنی در محدوده کمربندی ۱۵ خرداد شهرکرد به یک وانت پیکان مشکوک شدند و پس از کسب مجوز قضائی خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۰ گرم تریاک، ۲۵ گرم سوخته تریاک، یک دستگاه ترازوی مخصوص توزین موادمخدر وسه حقه وافور کشف و خودرو این قاچاقچی توقیف شد.

وی در پایان با بیان اینکه متهم به همراه اموال مکشوفه تحویل مقام قضائی شد، افزود: برخورد قاطع و قانونی با خرده فروشان مواد مخدر از برنامه‌های محوری پلیس شهرکرد است.