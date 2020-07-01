سعید اوحدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تأیید خدمت‌گزاران عرصه سلامت به عنوان شهدای سلامت، گفت: وضعیت شهدای سلامت بر اساس سه گردش کار خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال شد. یک گردش کار از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، یک درخواست از سوی وزارت بهداشت و یک درخواست نیز از سوی بنیاد شهید شهید برای ایشان ارسال شد و خوشبختانه با عنایت رهبر انقلاب هر سه درخواست مبنی بر به شمار آوردن خدمت‌گزاران عرصه سلامت به عنوان شهدای خدمت موافقت شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: در حال حاضر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص گرفته شده و روند ثبت این عزیزان به عنوان شهدای سلامت در مسیر خود قرار گرفته است. بر اساس قانون، با پایان این روند، این عزیزان به عنوان شهید تلقی خواهند شد و از تمامی خدمات بنیاد شهید نیز بهره مند می‌شوند.

وی اظهار امیدواری کرد: به زودی آخرین هماهنگی‌ها با ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد شد و تا پایان ماه جاری روند تأیید شهدای سلامت انجام می‌شود.