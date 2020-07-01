جیرفت در وضعیت قرمز / آی سی یو شماره ۲ کرونا راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سینا حیدری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت جیرفت قرمز است، اظهار کرد: تعداد بیماران کرونا و مشکوک نسبت به سه ماه اخیر فوق العاده زیادتر شده و در پیک بیماری هستیم در حال حاضر مراجعه بیماران به بخش های تنفسی بیمارستان افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۱ بیمار در بیمارستان امام خمینی جیرفت بستری هستند، گفت: از این تعداد ۵۰ بیمار مشکوک به کرونا بوده و تست پی سی آر از آنها گرفته شده که ظرف ۲۴ ساعت آینده نتیجه آن مشخص می شود. نتیجه تست ۴۱ بیمار هم مثبت شده است.

حیدری از اختصاص ۱۵۰ تخت ویژه بیماران کرونایی در این بیمارستان خبر داد و گفت: توان افزایش این ظرفیت به ۲۰۰ تخت را هم داریم.

وی با اشاره به اینکه شش تخت آی سی یو برای بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان در نظر گرفته شده است که این ظرفیت در حال حاضر تکمیل است، گفت: در حال راه اندازی آی سی یو ۲ کرونا با ظرفیت شش تخت هستیم.

لزوم اخذ تصمیمات سخت گیرانه تر در جیرفت

رئیس بیمارستان امام خمینی جیرفت با اشاره به اینکه وضعیت منطقه زمانی که در پیک بیماری قرار می گیرد نگران کننده است، افزود: قرار است امروز در ستاد شهرستانی کرونا تمهیداتی برای افزایش فاصله گذاری اجتماعی در جنوب استان کرمان اندیشیده شود.

وی گفت: در صورت برخورد سخت گیرانه تر با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود و در صورت ادامه روال کنونی قطعاً خدمات دهی به بیماران سخت تر خواهد شد چرا که ظرفیت و امکانات منطقه محدود است.

مشکلی در زمینه پذیرش بیمار در جیرفت نداریم

حیدری بیان کرد: در حال حاضر برای خدمات دهی به بیماران مبتلا به کووید ۱۹ مشکلی نداریم و حدود ۷۰ تا ۸۰ تخت بیمارستانی و آی سی یو آزاد داریم.

رئیس بیمارستان امام خمینی جیرفت گفت: از سه بخش ویژه بیماران کرونایی دو بخش تکمیل شده است. همچنین یک اورژانس تنفسی با ۳۰ تخت برای این منظور در نظر گرفته شده است و هیچ گونه مشکلی در زمینه پذیرش بیمار نداریم.

در بیمارستان ها فقط از بیماران بستری تست کرونا گرفته می شود

وی در خصوص اخذ هزینه ۵۰۰ هزار تومانی برای آزمایش کرونا با اشاره به اینکه بر اساس قانون، بیمارستان ها فقط باید از بیماران دارای پرونده بستری و با درخواست پزشک عفونی و داخلی تست بگیرند، گفت: این کار بدون اخذ هیچ گونه هزینه ای انجام می شود.

حیدری با بیان اینکه بیمارستان وظیفه اخذ تست از بیماران سرپایی را ندارد، ادامه داد: گاهی یکسری از بیماران با علائم خفیفی به بیمارستان مراجعه می کنند و درخواست انجام تست دارند اما باید به این نکته توجه شود که بیماران سر پایی باید به کلینک های غربالگری مراجعه کنند. برخی از این افراد به آزمایشگاه های خصوصی مراجعه کرده و در نتیجه تست را به صورت خصوصی و پرداخت هزینه انجام می دهند.

رئیس بیمارستان امام خمینی جیرفت تاکید کرد: بیماران بستری در بیمارستان ها تحت پوشش بیمه بوده و بدون دریافت وجه تست کرونا از آنها گرفته می شود.