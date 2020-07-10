واکنش دولت به تمدیدتحریم تسلیحاتی قاطع باشد/به اروپا التماس نکنیم

حجت‌الاسلام جواد مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اقدامات دولت و وزارت امور خارجه در واکنش به تلاش آمریکا با همراهی اروپا جهت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اظهار داشت: به نظر می‌آید که نرمش‌های وزارت خارجه و دولت محترم در مسائل مختلف برجام و آنچه مربوط به برجام است اروپا و حامیان اروپا را جری کرده است و اینها به دنبال این هستند که در فرصت‌های مختلفی ایران را منزوی کنند و تحت فشارهای مختلفی قرار دهند.

وی عنوان کرد: به هر حال آن چیزی که به نظر می‌آید در این راستا باید اتخاذ شود، مقابله به مثل و اقدامات متناسب در حوزه‌های مختلف است مانند تهدید به خروج از برجام یا خروج از NPT و هر آن چیزی که به هر حال در قالب قراردادها و تعهداتی است که داریم.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: به هر حال اگر بخواهند ایران را تحت فشار قرار دهند و تحریم تسلیحاتی را با اینکه تمام شده بود و قرار بود ایران از تحریم تسلیحاتی خارج شود، تمدید کنند طبیعی است که ما باید اقدام متقابل نشان دهیم مانند عمل نکردن به بعضی از مفاد برجام که تا به حال به آن عمل کردیم و از برجام خارج نشدیم. در حالی که آمریکا از برجام خارج شد و آن را نقض کرد و اروپا هم به تعهدات خود عمل نکرد.

حجت‌الاسلام مجتهد شبستری بیان کرد: ما تا حدی به تعهدات خود پایبند بودیم، در نتیجه عمل نکردن به تعهدات در برجام می‌تواند اقدام متناسبی باشد یا بحث خروج از NPT می‌تواند گزینه دیگری باشد که می‌تواند موثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه ما نباید در مورد اروپا و آمریکا منفعلانه عمل کنیم، اضافه کرد: هر زمان که ما منفعلانه عمل کردیم، دیدیم آنها جسورتر شدند و تهدیدها و تحریم‌های بیشتری مطرح کردند اما هرگاه با قاطعیت به اقدام متقابل در مقابلشان ایستادیم عقب نشینی کردند. این تجربه‌ای است که دیپلمات‌ها و دولتمردان ما باید آن را کسب کرده باشند که همیشه عزت همراه با حکمت و مصلحت توانسته انقلاب و نظام را پیش ببرد و ما را به اهداف خودمان نزدیک کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: به نظر می‌آید صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر اینکه مادامی که اروپا به تعهداتش عمل کند ما هم به تعهداتمان بازمی گردیم و این نوع موضع گیری کمکی به چیزی که ما به دنبال آن هستیم نمی‌کند، بلکه این کار باج دادن است.

مجتهد شبستری با بیان اینکه «اگر شما عمل کنید ما هم عمل می‌کنیم» نوعی التماس و انفعال است، گفت: به نظرمی‌آید ما باید کمی قوی‌تر، قاطع‌تر و محکم‌تر ایستاد و این گونه مواضع به نظر مواضع منفعلانه‌ای است. همانطور که آنها تهدید می‌کنند ما هم با تهدید پاسخ دهیم.

وی در پایان تاکید کرد: تهدید را باید با تهدید پاسخ داد و با قدرت و قاطعیت در مقابلشان ایستاد تا به نتیجه رسید.