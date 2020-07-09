ترویج عفاف و حجاب از اهداف پدرم بود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سلیمانی فرزند شهید حاج قاسم سلیمانی در ارتباط تلفنی با اجتماع بزرگ دختران انقلاب که عصر امروز در مجموعه شهدای سرچشمه برگزار شد، گفت: امروزه بانوان کشور نقش بسیار پررنگی در تربیت فرزندان خود و آشنایی آنها با مقوله عفاف و حجاب دارند.

وی با اشاره بر حجاب در ملل دیگر تصریح کرد: حتی در کشور آمریکا با وجود تمام آزادی‌ها حجاب در قالب خود وجود دارد و حتی یهودیان و مسیحیان به صورت عرف خود حجاب را دارند.

وی افزود: جامعه ما دچار بی حجابی نشده بلکه متأسفانه دچار بدحجابی شده است در مراسم تشییع جوانان بسیاری از اقشار مختلف نزد من آمدند و گفتند به خون این شهید چادری شده‌اند.

وی تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی پدرم ترویج عفاف و حجاب بود که با شهادت خود این هدف را رقم زد.

فاطمه سلیمانی اظهار داشت: شهدا تأثیر خود را بر روی جامعه دارند اما تربیت فرزندان و آشنایی آنان با حجاب در خانواده پایه اصلی این امر است.

وی از دختران و جوانان کشور خواست وحدت موجود در کشور را حفظ کنند و عنوان کرد: در این میان تفاوتی میان چادری بودن یا مانتویی بودن وجود ندارد بلکه همه ما مسلمان و هم وطن هستیم و با هر نوع اعتقاد و حجابی باید وحدت خود را حفظ کنیم.

فاطمه سلیمانی تاکید کرد: به تعبیر پدرم حتی دختران بی حجاب نیز دختران همین کشور و آینده سازان این مرز و بوم خواهند بود.