اشیای مکشوفه در اتریش به نماینده ایران تحویل داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن طالبیان معاون میراثفرهنگی کشور، عصر جمعه ۲۰ خرداد ۹۹ با اشاره به تحویل تعدادی از اشیای تاریخی به نماینده ایران در یک معاضدت قضائی در کشور اتریش، گفت: این اشیا باید به تهران منتقل شود و بررسی درباره اصالت آنها در تهران انجام میشود.
او درباره این اشیا گفت: این اشیا توسط افراد سودجو بهطور غیرقانونی به خارج از ایران و به کشور اتریش قاچاق شده بودند. پلیس اینترپل اتریش از ما برای شناسایی این اشیا دعوت به عمل آورد و مقرر شد که یکی از همکاران ما برای شناسایی اشیا به وین برود اما در همین حال و از آنجایی که موضوع از سوی ادارهکل امور بینالملل قوه قضائیه نیز پیگیری میشد، با همکاری اداره آگاهی فردی در تهران در این خصوص دستگیر شد و به قاچاق این اشیا به اتریش اعتراف کرد.
طالبیان افزود: با اعتراف این فرد، مقرر شد با همکاری وزارت امور خارجه، پلیس اینترپل و ادارهکل امور بینالملل قوه قضائیه، اشیای تاریخی کشفشده در اتریش به تهران منتقل شوند؛ که از اینرو اظهار نظر دقیق درباره اصالت این اشیا و قدمت تاریخی آنها منوط به بررسی دقیق آنها در تهران است.
معاون میراثفرهنگی کشور اضافه کرد: چگونگی بازگشت این اشیا به تهران را با مشورت با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و نیز مدیران عالی وزارت امور خارجه مشخص خواهیم کرد و بعد از بازگشت اشیا به تهران و بررسی دقیق آنها، درباره اصالت این اشیا و قدمت تاریخی آنها اظهار نظر قطعی خواهیم کرد.
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