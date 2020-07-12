ماجرای بخشش ۲ میلیارد تومانی منصوریان و واکنش به برخی شایعات

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان هفته پیش با حضور در دفتر باشگاه استقلال و طی دیداری که با مدیرعامل این باشگاه داشت، مطالبات خود به ارزش تقریبی ۲ میلیارد تومان را به این باشگاه بخشید و تسویه حساب خود را امضا کرد تا آبی‌ها دغدغه‌ای بابت مطالبات سرمربی پیشین خود نداشته باشند.

باوجود اعلام صریح باشگاه استقلال و تأیید سعادتمند و منصوریان مبنی بر صحت این خبر، برخی اخبار به این مورد اشاره کرد که مطالبات منصوریان ۱۹۵ میلیون تومان بوده که ۲ میلیارد تومان اعلام شد.

این خبر با واکنش‌های زیادی از سوی هواداران مواجه شد و برخی از آنها به تمجید رفتار سرمربی پیشین تیم شأن پرداختند. با این وجود احمد سعادتمند و علیرضا منصوریان با انتشار پیام‌هایی جداگانه خبر مبنی بر ۱۹۵ میلیون بودن مطالبات را تکذیب و عدد ۲ میلیارد را بار دیگر تأیید نمودند.

ابتدا سعادتمند با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود نوشت: «چقدر لذت بخش بود ملاقات با علیرضا منصوریان، کاپیتان محبوب و دوست داشتنی باشگاه که این روزها یکبار دیگر نشان داد همان بازیکن متعصب و دوست داشتنی است که می‌شناختم و این کاَرت شروعی بود برای اثبات دیگر استقلالی‌های متعصب. یکبار دیگر علی منصور عزیز تعصب را ثابت کردی. کمتر کسی هست که از ۲ میلیارد به خاطر باشگاهش بگذرد… ممنونم رفیق».

سپس نوبت به علیرضا منصوریان رسید تا با انتشار پیامی نسبتاً تند نه تنها مبلغ ۲ میلیارد را تأیید کند، بلکه برخی افراد را هم متهم به حاشیه سازی برای استقلال کرده و تهدید به افشای نام و رزومه آنها نماید.

منصوریان در پیامی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد نوشت: «هر کس به روشی افتخار ایران و آسیا را دوست دارد. خیلی دوست داشتم طلبم که از استقلال عزیزم ۲۰ میلیارد تومان بود را می‌بخشیدم، ولی متأسفانه فقط ۲ میلیارد تومان بود. متأسفانه بعضی‌ها در سایت‌های هواداری به بهانه تعصب مشغول لطمه زدن به پیکر باشگاه استقلال هستند و فقط دنبال حاشیه هستند و این افراد در یکی از سایت‌های هواداری نوشتند طلب منصوریان ۲ میلیارد ریال بوده!!!! شما اگر می‌توانید ۲ میلیون ریال به این باشگاه کمک کنید. بعداً اگر لازم شد اسم و رزومه این بنده خدا را به شما اعلام می‌کنم تا شما دوست و دشمن را تشخیص بدهید. خدایا شر این ویروس کرونا را از جهان کم کن که آرامش دوباره حاکم شود.»

در این خصوص خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد علیرضا منصوریان با هماهنگی مهدی عبدیان عضو هیأت مدیره باشگاه که ارتباط و دوستی دیرینه ای با او دارد و با میل خودش ساعت ۱۶ روز چهارشنبه در ساختمان باشگاه استقلال حضور یافت و در نشستی که احمد سعادتمند، مهدی عبدیان، مهدی نوروزی معاون اقتصادی باشگاه و شهرام عظیمی در آن حضور داشتند، کل مطالباتش بابت دو فصل حضور در این باشگاه به مبلغ تقریبی ۲ میلیارد تومان را بخشید و صورتجلسه تسویه حساب خود را امضا کرد تا باشگاه استقلال که غرق در بدهی‌های ریز و درشت داخلی و خارجی است، بابت بدهی به وی دغدغه‌ای نداشته باشد.