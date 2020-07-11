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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران:

برخورد سلیقه ای دولت ها با عفاف و حجاب آسیب مهمی است

برخورد سلیقه ای دولت ها با عفاف و حجاب آسیب مهمی است

ساری- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب، برخورد سلیقه ای دولت ها با این موضوع را از مهمترین آسیب ها برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان امیری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن فرا رسیدن ۲۱ تیرماه روز عفاف و حجاب و با اشاره به اهمیت این مسئله در جامعه اسلامی، اظهار داشت: امروز مهم‌ترین مسائل بوجود آمده از موضوع آسیب‌های اجتماعی مسئله عدم رعایت حجاب و عفاف در جامعه اسلامی است و نقش حجاب و عفاف در سلامت جامعه و خانواده بر هیچ کسی پوشیده نیست.

وی در ادامه با اشاره به نقش زن مسلمان در مکتب مترقی اسلام و جامعه اسلامی، افزود: موضوع حجاب و عفاف بیانگر پذیرفتن نقش زن در جامعه اسلامی است و زن مهم‌ترین نقش تربیتی را در جامعه اسلامی و خانواده دارد که موضوع حجاب و عفاف تأثیر مستقیم در کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای بی حجابی در جوامع اسلامی و …تصریح کرد: بسیاری از مباحث مطرح شده و کارشناسی شده در متلاشی شدن بنیان‌های خانواده و زندگی مشترک مبنای ریشه‌ای دارد و در بسیاری از این موارد مسئله حجاب و عفاف مورد غفلت قرار گرفته شده و باعث مشکلات عدیده ای در حوزه خانواده و اجتماع می‌شود که باید برای آن برنامه ریزی دقیق داشت.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در ادامه سخنان خود حجاب و عفاف را مهم‌ترین مسئله در سلامت جامعه دانست و خاطر نشان کرد: برخلاف نگاه غرب دین مبین اسلام به موضوع زن یک نگاه متعالی و ارزشی دارد و این زمینه حضور زنان را در جامعه پر رنگ تر و اثرگذار تر می‌کند و رعایت حجاب و عفاف در جامعه اسلامی تضمین کننده سلامت زن مسلمان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای جریان‌های سیاسی کشور و دولت‌ها نسبت به موضوع حجاب و عفاف، تاکیدکرد: متأسفانه دولت‌ها در موضوع عفاف و حجاب سلیقه‌ای رفتار می‌کنند و این مهم‌ترین آسیب جدی در حوزه عفاف و حجاب است.

استاد حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های مازندران در بخش پایانی سخنان خود به بروز برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه اشاره و بیان داشت: بسیاری از دشمنان جوامع اسلامی به ویژه مستکبران عالم بر روی مسئله عفاف و حجاب در جوامع اسلامی و حتی جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده اند و هزینه‌های هنگفتی هم صرف می‌کنند تا سبک زندگی غربی را ترویج کنند و قطعاً برای خنثی کردن اینگونه توطئه‌ها نیازمند وحدت بیشتر دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی هستیم و باید عفاف و حجاب اولویت همه فعالیت‌های فرهنگی کشور باشد.

کد مطلب 4971069

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