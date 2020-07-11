برخورد سلیقه ای دولت ها با عفاف و حجاب آسیب مهمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان امیری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن فرا رسیدن ۲۱ تیرماه روز عفاف و حجاب و با اشاره به اهمیت این مسئله در جامعه اسلامی، اظهار داشت: امروز مهمترین مسائل بوجود آمده از موضوع آسیبهای اجتماعی مسئله عدم رعایت حجاب و عفاف در جامعه اسلامی است و نقش حجاب و عفاف در سلامت جامعه و خانواده بر هیچ کسی پوشیده نیست.
وی در ادامه با اشاره به نقش زن مسلمان در مکتب مترقی اسلام و جامعه اسلامی، افزود: موضوع حجاب و عفاف بیانگر پذیرفتن نقش زن در جامعه اسلامی است و زن مهمترین نقش تربیتی را در جامعه اسلامی و خانواده دارد که موضوع حجاب و عفاف تأثیر مستقیم در کاهش و رفع آسیبهای اجتماعی خواهد داشت.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای بی حجابی در جوامع اسلامی و …تصریح کرد: بسیاری از مباحث مطرح شده و کارشناسی شده در متلاشی شدن بنیانهای خانواده و زندگی مشترک مبنای ریشهای دارد و در بسیاری از این موارد مسئله حجاب و عفاف مورد غفلت قرار گرفته شده و باعث مشکلات عدیده ای در حوزه خانواده و اجتماع میشود که باید برای آن برنامه ریزی دقیق داشت.
حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در ادامه سخنان خود حجاب و عفاف را مهمترین مسئله در سلامت جامعه دانست و خاطر نشان کرد: برخلاف نگاه غرب دین مبین اسلام به موضوع زن یک نگاه متعالی و ارزشی دارد و این زمینه حضور زنان را در جامعه پر رنگ تر و اثرگذار تر میکند و رعایت حجاب و عفاف در جامعه اسلامی تضمین کننده سلامت زن مسلمان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخوردهای سلیقهای جریانهای سیاسی کشور و دولتها نسبت به موضوع حجاب و عفاف، تاکیدکرد: متأسفانه دولتها در موضوع عفاف و حجاب سلیقهای رفتار میکنند و این مهمترین آسیب جدی در حوزه عفاف و حجاب است.
استاد حوزههای علمیه و دانشگاههای مازندران در بخش پایانی سخنان خود به بروز برخی ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه اشاره و بیان داشت: بسیاری از دشمنان جوامع اسلامی به ویژه مستکبران عالم بر روی مسئله عفاف و حجاب در جوامع اسلامی و حتی جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده اند و هزینههای هنگفتی هم صرف میکنند تا سبک زندگی غربی را ترویج کنند و قطعاً برای خنثی کردن اینگونه توطئهها نیازمند وحدت بیشتر دستگاههای اجرایی و فرهنگی هستیم و باید عفاف و حجاب اولویت همه فعالیتهای فرهنگی کشور باشد.
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