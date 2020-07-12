  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۹

گل‌محمدی فهرست را می‌دهد؛

زمان تنظیم لیست خرید پرسپولیس برای فصل آینده مشخص شد

زمان تنظیم لیست خرید پرسپولیس برای فصل آینده مشخص شد

قوانین جدید نقل و انتقالاتی کنفدراسیون فوتبال آسیا باعث خواهد شد تا لیست خرید پرسپولیس زودتر از اتمام رقابت های لیگ برتر فصل جاری مشخص شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به برگزاری ادامه رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب این قاره بصورت متمرکز گرفته است. همچنین طبق تصمیم کمیته اجرایی این نهاد بین المللی، باشگاه های حاضر در لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ با توجه به بیماری کرونا که باعث تعویق بازی ها شد می توانند با ارائه لیست جدید بازیکنان خود در ادامه بازی های مرحله گروهی حاضر شوند.

این در حالیست که لیگ باشگاه‌هایی همچون ایران در حال برگزاری است و باشگاه های پرسپولیس، سپاهان اصفهان، شهرخودرو مشهد و استقلال رقابت خود را در بالای جدول برای تعیین قهرمان و سرنوشت تیم های راه‌یافته به فصل بعدی لیگ قهرمانان آسیا بدون تغییر در لیست اولیه بازیکنان خود دنبال می کنند.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که همراه با تیمش در صدر جدول رقابت های لیگ برتر قرار گرفته است اعلام لیست خرید خود برای فصل آینده را به بعد از پایان این مسابقات موکول کرده بود اما فاصله اندک بین رقابت های داخلی فوتبال باشگاهی ایران با لیگ قهرمانان آسیا باعث شده تا باشگاه پرسپولیس به فکر جذب بازیکنان مدنظر سرمربی بیفتد.

از این رو مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس قرار است جلسه ای را با گل محمدی و افشین پیروانی برگزار کرده و لیست جذب بازیکنان این تیم را دریافت کند.

لیستی که گفته می شود قرار است تعدادی از آنها را شاگردان سابق گل محمدی در ذوب آهن اصفهان و شهرخودرو مشهد تشکیل دهند اما هنوز بطور قطع مشخص نشده است.

کد مطلب 4971594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها