زمان تنظیم لیست خرید پرسپولیس برای فصل آینده مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به برگزاری ادامه رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب این قاره بصورت متمرکز گرفته است. همچنین طبق تصمیم کمیته اجرایی این نهاد بین المللی، باشگاه های حاضر در لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ با توجه به بیماری کرونا که باعث تعویق بازی ها شد می توانند با ارائه لیست جدید بازیکنان خود در ادامه بازی های مرحله گروهی حاضر شوند.

این در حالیست که لیگ باشگاه‌هایی همچون ایران در حال برگزاری است و باشگاه های پرسپولیس، سپاهان اصفهان، شهرخودرو مشهد و استقلال رقابت خود را در بالای جدول برای تعیین قهرمان و سرنوشت تیم های راه‌یافته به فصل بعدی لیگ قهرمانان آسیا بدون تغییر در لیست اولیه بازیکنان خود دنبال می کنند.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که همراه با تیمش در صدر جدول رقابت های لیگ برتر قرار گرفته است اعلام لیست خرید خود برای فصل آینده را به بعد از پایان این مسابقات موکول کرده بود اما فاصله اندک بین رقابت های داخلی فوتبال باشگاهی ایران با لیگ قهرمانان آسیا باعث شده تا باشگاه پرسپولیس به فکر جذب بازیکنان مدنظر سرمربی بیفتد.

از این رو مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس قرار است جلسه ای را با گل محمدی و افشین پیروانی برگزار کرده و لیست جذب بازیکنان این تیم را دریافت کند.

لیستی که گفته می شود قرار است تعدادی از آنها را شاگردان سابق گل محمدی در ذوب آهن اصفهان و شهرخودرو مشهد تشکیل دهند اما هنوز بطور قطع مشخص نشده است.