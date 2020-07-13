به گزارش خبرنگار مهر، ایمان افشاریان کارگردان و بازیگر تئاتر نسبت به نبود تدبیر و برنامه مدیران و مسئولان وزارت ارشاد در خصوص تئاتر انتقاد کرد.

متن یادداشت کارگردان نمایش «فرانکنشتاین» به شرح زیر است؛

«یا لطیف

لطفاً تئاتر را با این شرایط برای همیشه تعطیل کنید.

مدیر محترم مرکز هنرهای نمایشی و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

من به عنوان عضوی از خانواده بزرگ تئاتر از شما خواهش می‌کنم که تئاتر را برای همیشه تعطیل کنید. اشتباه برداشت نکنید، خواهش من به خاطر بیماری وحشتناک کرونا نیست، خواهش من بر این اساس است که با برنامه‌ریزی و تدبیر شما عزیزان دیگر حتی نمی‌شود با عشق هم تئاتر کار کرد.

برای آنکه این مسأله برایتان روشن شود مثالی را برایتان بازگو می‌کنم:

فرض کنید که بنده به عنوان کارگردان قصد تولید نمایشی را دارم و قرار است این نمایش بعد از سه ماه تمرین در یک سالن ۲۰۰ نفره اجرا شود. اگر میانگین حضور تماشاچی را (بدون در نظر گرفتن کرونا) ۸۰ درصد سالن حساب کنیم و حداقل بلیت را ۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم و پنج درصد سایت فروش بلیت به علاوه ۹ درصد ارزش افزوده که شما از بچه‌های تئاتر دریافت می‌کنید و اگر حداقل اجرایی ۲ میلیون تومان اجاره سالن باشد و به طور میانگین پنج بازیگر از اهالی تئاتر (بدون بازیگر چهره) در این نمایش بازی کنند، با احتساب اجاره پلاتو برای سه ماه و خرج دکور و لباس و چاپ پوستر و بروشور و هزینه گریم و پذیرایی (چای و ارزان‌ترین بیسکوییت) و با در نظر گرفتن دستمزد طراحان و عوامل و بازیگران نسبت به فروش و درآمد چیزی حدود ۱۵۰ میلیون تومان ضرر مالی می‌شود آن‌هم روی کاغذ و بدون احتساب اتفاقات غیرمترقبه که روزانه شاهد آن هستیم.

این چه حمایتی است برای علاقه‌مندان و عاشقان تئاتر که باید دربه‌در اسپانسر باشیم چون چرخ تئاتر نمی‌چرخد و دخل و خرجمان با هم جور نیست. که البته جستجوی اسپانسر بدون بازیگر چهره کار بیهوده‌ای است.

به همین خاطر پیشنهاد می‌کنم که کلاً تئاتر را تعطیل کنید حالا که هیچ برنامه‌ای برای درست برگزار شدن آن ندارید حداقل خیالمان راحت است که تئاتر نداریم. یا اگر راهی را برای بچه‌های تئاتر پیشنهاد دارید بفرمایید تا به آن عمل کنیم. هرچند که مطمئن هستم شما هم این بحران را می‌دانید ولی کارهای مهمتری دارید که به آن بپردازید چون فعالیت اصحاب فرهنگ بیشتر برای دیگران جنبه تفریح و فوق برنامه دارد، پس کلاً می‌شود دور آن را خط قرمز کشید.

ایمان افشاریان»