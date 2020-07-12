بیش از ۷۶۰۰ جلد سند مالکیت روستایی در شهرستان اسکو صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک رضی منش ظهر امروز یکشنبه در آئین تجلیل از شهرداران و دهیاران شهرستان اسکو، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید توجه به توسعه روستاهایی را نه در شعار بلکه در عمل ثابت کرد که در این راستا میزان واریزی به دهیاری‌های شهرستان پنج برابر مدت مشابه در دولت قبل است.

وی افزود: جهش تولید به عنوان یکی از ابزارهای قوی شدن باید از سوی بخشداران، شهرداران، دهیاران جدی گرفته شود.

وی در ادامه با بیان این‌که جهش تولید هم در عرصه تولید کالا و تولید خدمات کمی پیگیری شود، ادامه داد: در کنار جهش کمی تولید باید به جهش کیفی کالاها و خدمات توجه کنیم و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان بزرگ‌ترین شبکه عرضه خدمات به شهروندان با برنامه ریزی و استفاده فناوری به فکر تسهیل و تسریع ارائه خدمات باشند.

فرماندار شهرستان اسکو بیان کرد: شهرداران و دهیاران با ارائه از طرح‌های درآمدزایی و اقتصادی حول محور توسعه گردشگری و توسعه کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی در بارور کردن محورهای اقتصادی شهرستان تلاش کنند و طرح‌های موفقی از جمله خانه مسافر عنصرود، سالن چند منظوره دیزج امیر مدار، کردآباد در حوزه روستایی و همچنین طرح ۷۰ هکتاری شهرداری اسکو در حال انجام است.

وی گفت: توسعه شهرستان باید با در نظر گرفتن تمام ابعاد توسعه "فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی" صورت پذیرد و برای تحقق آن، برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت فکری نخبگان فکری و ابزاری ضروری است.

فرماندار شهرستان اسکو ادامه داد: امر توسعه بدون مشارکت حداکثری و تعامل بین بخشی دستگاه‌ها امکان پذیر نیست و مدیران شهری و روستایی باید با تمام توان در جهت تعامل با یکدیگر قدم بردارند تا این امر تسهیل شود.

وی، نهادینه ساختن فرهنگ مشارکت در توسعه شهرها و روستا را از دیگر وظایف مهم شهرداران و دهیاران عنوان کرد و گفت: در شهرها و روستاهای توسعه یافته شهروندان پایه و اساس و محور توسعه هستند.

رضی منش افزود: توسعه، محصول یک پیامد و اتفاق نیست و باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، چراکه اقدامات منطقی، هماهنگ و برنامه محور تنها راهکار توسعه پایدار است.

وی با اشاره به مقاوم‌سازی ۴۰ درصدی مساکن روستایی شهرستان، گفت: نسبت به میانگین استانی ۱۰ درصد عقب هستیم و بخشداران و دهیاران پیگیری تسهیلات بهسازی و نوسازی مساکن روستایی و بهره مندی مردم از تسهیلات این بخش را در اولویت برنامه خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: نباید از خطرات زلزله‌های احتمالی غافل باشیم و باید در زمان‌های که آرامش حاکم است، برای روزهای بحرانی برنامه ریزی و اقدام کنیم.

فرماندار اسکو در پایان گفت: در ۳۵ روستا فاز اول طرح هادی عملیاتی شده که پیگیر اجرای فاز دوم اجرای طرح هادی در روستاهای هدف گردشگری هستیم و همچنین در بحث سند دار کردن مساکن روستایی با صدور ۷۶۰۰ جلد سند اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است.