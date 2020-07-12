استقبال مشتریان بیمه کوثر از خدمات آنلاین

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با اعلام سرپرست معاونت فروش و درآمد بیمه‌گری بیمه کوثر، این امر با توجه به زیرساخت‌های به وجود آمده برای تسهیل خرید بیمه‌نامه به صورت الکترونیکی و نیز افزایش رضایت مشتریان، محافظت از جان بیمه‌گذاران و کارکنان شرکت در ایام شیوع ویروس کرونا و همسو با سیاست‌ها و اهداف شرکت در توسعه خدمت‌رسانی غیرحضوری انجام گرفته است.

محمد دنان افزود: بیمه کوثر همواره در ارائه خدمات الکترونیک جزو نخستین‌ها بوده و با ارائه سامانه‌های مختلف در بخش خدمات غیرحضوری توانسته است گام‌های مؤثری در این بخش بردارد.

وی تاکید کرد: ارائه خدمات آنلاین به بیمه‌شدگان و ذی‌نفعان با استفاده حداکثری از ظرفیت و تخصص شبکه فروش مجازی بیمه کوثر در راستای سیاست‌ها و اهداف شرکت برای توسعه خدمات برخط و فروش غیرحضوری انواع بیمه‌نامه است، ضمن اینکه در سامانه خدمات برخط بیمه کوثر، زیرساخت مناسبی هم برای شرکای شرکت ایجاد شده است تا به نحو مطلوبی از خدمات آن بهره‌مند شوند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.