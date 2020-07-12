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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۱

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی فارس:

کودک ۸ ساله به خاطر موبایل برادرش را کشت

کودک ۸ ساله به خاطر موبایل برادرش را کشت

شیراز- معاون اجتماعی فرمانده انتظامی فارس گفت: کودک ۸ ساله در شیراز به خاطر موبایل با چاقو برادر ۱۲ ساله خود را کشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاووس محمدی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره چاقو خوردگی و انتقال فرد مجروح به بیمارستان، بلافاصله مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که کودکی ۸ ساله به خاطر یک دستگاه گوشی موبایل با برادر خود بحث و جدل کرده و با چاقو وی را از ناحیه سینه مجروح کرده است.

سرهنگ محمدی عنوان کرد: مجروح پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده فوت کرده است.

معاون اجتماعی پلیس فارس با بیان اینکه مأموران کودک ۸ ساله را برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند، از والدین خواست با نظارت بر رفتار فرزندان خود از وقوع چنین حوادث مرگبار جلوگیری کنند.

کد مطلب 4972213

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