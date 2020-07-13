دولت اسامی متخلفان ارزی را به قوه قضائیه معرفی کند

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت مقابله با متخلفان ارزی، اظهار داشت: دولت باید سازوکاری را طراحی کند تا در شرایط فعلی که قیمت ارز روز به روز افزایش پیدا می کند، میزان تخلفات ارزی کاهش یابد.

وی بیان کرد: واقعیت آن است که دولت در زمینه برخورد با متخلفان ارزی تاکنون به خوبی عمل نکرده است و با عدم نظارت خود باعث شده است که عده ای سودجو، ارز دولتی را به خارج از کشور ببرند و در ازای آن کالایی به کشور وارد نکنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید سازوکاری را در نظر گیرد تا هر چه سریعتر متخلفان ارزی، دلارهای دولتی را به کشور بازگردانند.

سلیمی با بیان اینکه در برخورد با متخلفان ارزی نباید تعلل کرد، گفت: مماشات با متخلفان ارزی درست نیست چرا که باعث جری تر شدن این افراد و ادامه تخلفات سودجویان حوزه ارز می‌شود.

وی تاکید کرد: دولت در مقابله با متخلفان ارزی باید از خودش آغاز کند به این معنا که در ابتدا باید با دستگاه‌های دولتی که زمینه ساز تخلفات ارزی شده اند، برخورد و اسامی آنان را به قوه قضائیه معرفی کند.

نماینده مردم محلات در مجلس گفت: در صورتی که دولت در معرفی متخلفان ارزی به دستگاه قضا تعلل کند، قطعا قوه قضائیه خودش وارد عمل می‌شود و برخورد با این متخلفان را در دستور کار خود قرار می دهد.