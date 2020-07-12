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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۴۶

پس از چندین ماه وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا

نخستین پرواز تبریز- استانبول از فرودگاه تبریز انجام شد

نخستین پرواز تبریز- استانبول از فرودگاه تبریز انجام شد

تبریز- امروز ۲۲ تیر ماه نخستین پرواز در مسیر تبریز- استانبول بعد از چندین ماه وقفه از فرودگاه تبریز انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرودگاه‌های استان آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود: آخرین پرواز تبریز – استانبول پنجم اسفند ماه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا انجام شده بود که امروز نخستین پرواز در این مسیر و با ۹۳ نفر مسافر در ساعت ۱۰:۵۵ انجام شد.

رامین آذری گفت: این پرواز با رعایت کلیه پروتکل‌های مربوطه انجام پذیرفت که رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سالن ترانزیت فرودگاه و هم چنین کنترل کارت اقامتی مسافرین پرواز، توزیع ماسک و شیلد حفاظتی و هم چنین تب سنجی مسافرین از جمله این اقدامات هستند.

وی افزود: این پرواز روزهای یکشنبه هر هفته با هواپیمای A۳۲۰ انجام می‌شود.

کد مطلب 4972330

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