نخستین پرواز تبریز- استانبول از فرودگاه تبریز انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرودگاه‌های استان آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود: آخرین پرواز تبریز – استانبول پنجم اسفند ماه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا انجام شده بود که امروز نخستین پرواز در این مسیر و با ۹۳ نفر مسافر در ساعت ۱۰:۵۵ انجام شد.

رامین آذری گفت: این پرواز با رعایت کلیه پروتکل‌های مربوطه انجام پذیرفت که رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سالن ترانزیت فرودگاه و هم چنین کنترل کارت اقامتی مسافرین پرواز، توزیع ماسک و شیلد حفاظتی و هم چنین تب سنجی مسافرین از جمله این اقدامات هستند.

وی افزود: این پرواز روزهای یکشنبه هر هفته با هواپیمای A۳۲۰ انجام می‌شود.