به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی راشدی نوری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگی عمومی صومعه سرا در دفتر امام جمعه، اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی یکی از نهادهای قانونی، رسمی و تأثیر گذار در جامعه است.

راشد نوری به وظیفه شورای فرهنگ عمومی مبنی بر سیاست گذاری در مسائل فرهنگی جامعه اشاره کرد و افزود: شناخت آسیب‌ها و معضلات اجتماعی و پیدا کردن راه حل مناسب و تمرکز در فعالیت های فرهنگی سیاست گذاری در امور فرهنگی و جامعه از جمله وظایف اصلی این نهاد است.

امام جمعه صومعه سرا با بیان اینکه اعضای شورا فرهنگ عمومی از مدیران فرهنگی و سایر دستگاه‌های تأثیر گذار در شهرستان هستند، گفت: توجه کردن به شورا فرهنگ عمومی و پشتیبانی کردن و منظم بودن جلسات و پیگیر موضوعات از وظایف اساسی اعضای شورا است.

راشد نوری با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی باید توسط دستگاه‌های مرتبط برای پیشگیری شناسایی شوند، تصریح کرد: تشکیل کارگروه برای بررسی معضلات و اعلام نتیجه آن در جلسات رسمی شورای فرهنگی از اولویت‌های است که باید در دستور کار قرار گیرد.

راشد نوری به پنجم مرداد سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور اشاره کرد و افزود: نماز جمعه از یادگارها امام و سنت فراموش شده ایرانیان در قبل از انقلاب بود که با پیروزی انقلاب اسلامی احیا شد.

وی همچنین تصریح کرد: متأسفانه حضور نیروهای حاکمیتی در نماز جمعه در همراهی مردم کمتر دیده می شود.

حجت الاسلام راشد نوری با بیان اینکه نباید میز خدمت تنها در مناسبت‌های خاص در نماز جمعه برگزار می شود به صورت نمایشی باشد، بیان کرد: وجود این میز در حاشیه نماز جمعه باید زمینه امیدواری مردم برای حل مشکلات را فراهم کند.