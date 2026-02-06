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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

قدس پور: اغتشاشات دیماه از خارج کنترل می شد؛ ملت ایران هوشیار است

قدس پور: اغتشاشات دیماه از خارج کنترل می شد؛ ملت ایران هوشیار است

سمنان- امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه اغتشاشات دیماه از خارج کشور هدایت می شد، گفت: تحریف افکار عمومی و داشتن الگوی منظم از جمله ویژگی های بارز این اغتشاشات بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی قدس پور در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در در مصلای امیرالمومنین(ع) با اشاره به اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ در کشورمان بیان کرد: این اغتشاشات از الگوهای شناخته شده ای پیروی می کرد که مشخص بود از خارج کشور کنترل و هدایت می شود.

وی با بیان اینکه تحریف افکار عمومی و داشتن الگوی منظم از جمله ویژگی های بارز این اغتشاشات بود، افزود: اسرائیل تلاش داشت در طول این اغتشاشات با انتشار ویدئوهای جعلی تحریف افکار عمومی را صورت دهد.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه ایجاد سناریوی جعلی از اغتشاشات از دیگر حربه های دشمن در اغتشاشات بود، گفت: هدف نهایی دشمن این بود که افکار عمومی را تغییر و روایت جعلی خود را به نام حقیقت ارائه دهد.

قدس پور با بیان اینکه ملت ما همواره هوشیار است، ابراز کرد: دشمن تمام تلاش خود را کرد که از اعتراض به حق مردم درباره گرانی، جنگ نیابتی بسازد و امنیت کشورمان را خدشه دار کند. وی با بیان اینکه دشمن از فرصت اعتراضات نهایت سوء استفاده را کرد، افزود: اغتشاش گران به عنوان پیمانکاران و نیروهای نیابتی اسرائیل و آمریکا و دشمنان ملت ایران عمل کردند.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه در این اغتشاشات نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه مظلوم واقع شدند، گفت: برای کتمان واقعیت‌ها دست به هر حربه ای زد که از جمله آنها می توان به آمار سازی و کشته سازی اشاره کرد.

کد مطلب 6741051

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