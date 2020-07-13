به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معمولاً همه دانش آموزان خوب و درسخوان، از همان بدو تولد یادگیرندگان خوبی نبودند، بلکه این خصوصیت به تدریج در مراحل مختلف شکلگیری شخصیت آنها حاصل شده است. پس این شخصیت فردی و نحوه شکلگیری آن است که به عنوان یک عامل تعیین کننده در ایجاد تمایل کودک به درس خواندن و وضعیت کلی تحصیلی دانشآموز میتواند مطرح شود.
اغلب کودکان در برخی از حوزهها دارای یادگیری خوبی بوده و تنها با اندکی تشویق و فراهم کردن زمینه میتوانند در آن حوزه خاص به موفقیت برسند. موضوع مورد بحث ما در این مطلب راههایی است که با استفاده از آنها والدین میتوانند کودکان خود را تشویق به درس خواندن و موفقیت در تحصیل کنند.
در ادامه راههای تشویق کودکان به درس خواندن را ذکر خواهیم کرد.
ایجاد فضای مناسب برای درس خواندن
یقیناً میتوان گفت مطالعه، کلیدی برای موفقیت در یادگیری است. کودکانی که تمایل بیشتری به خواندن داشته باشند، قطعاً به یادگیری نیز علاقه مند میشوند و در مقابل کودکانی که رغبتی به خواندن و مطالعه کردن نداشته باشند، در یادگیری نیز دچار مشکلاتی خواهند بود. تشویق کردن کودکان به درس خواندن و ایجاد انگیزه در آنها برای تحصیل میتواند کمک زیادی به روند یادگیری و درس خواندن آنها داشته باشد.
اگر کودک مطالعه را کاری خسته کننده بیابد، میزان یادگیریاش کاهش یافته و جز به اجبار تن به کتاب خواندن نخواهد داد.
استفاده از نرم افزارهای جذاب آموزشی
امروزه نرم افزارهای آموزشی یکی از ابزارهای آموزشی مهم تلقی میشوند و والدین به منظور تشویق کودکان خود به درس خواندن از این نرم افزارها استفاده میکنند. نرم افزار میشا و کوشا یکی از این نرم افزارهای آموزشی محبوب است که توانسته در میان دانش آموزان طرفداران زیادی را جذب کند. اگر چنانچه شما نیز در پی یک برنامه آموزشی استاندارد و جذاب برای تشویق کودکتان به درس خواندن هستید، میتوانید سی دی میشا و کوشا را به سهولت و به صورت آنلاین از سایتهای مختلفی همچون رایاد تهیه کرده و در اختیار فرزندتان قرار دهید.
محتوای آموزشی این برنامه یا سایر نرم افزارهای مقطع ابتدایی تفاوت زیادی دارد. در اکثر بستهها قسمت عمدهای از حجم نرم افزار را تدریس معلمان تشکیل داده است و معلمهای مطرح در این فیلمها مفاهیم درسی را به دانش آموز آموزش میدهند، در صورتی که در نرم افزار آموزشی میشا و کوشا به هیچ عنوان از معلم استفاده نکرده و تمامی مفاهیم با استفاده از فیلم آموزشی مرتبط با درس، مثالهای متنوع، بازیهای آموزشی، انیمیشنهای جذاب و … آموزش داده شده است.
از کودک درباره آنچه یاد می گیرد سوال کنید، نه نمراتش
یکی از راهکارهایی که میتواند کودک را به درس خواندن تشویق کند این است که از کودک بپرسید که در مدرسه چه چیزی یاد میگیرد، نه اینکه کودک را به خاطر کسب نمرات پایین تنبیه کنید. از او بخواهید در مورد چیزهایی که در کلاس درس یاد میگیرد برای شما صحبت کند. اینگونه او آموختههایش را تکرار کرده و همین به یادگیری بهتر درسهایش کمک خواهد کرد.
در گروه کودکتان بمانید
داشتن رابطهای مثبت و محترمانه با کودک میتواند در تشویق کودک به درس خواندن مؤثر باشد. این شکل از رابطه باعث میشود که کودک نسبت به تکالیف مدرسه و درسهایش احساس مسئولیت کند. القای هرگونه احساس ترس و ناکامی از طرف والدین به کودک، منجر خرد و ضعیف شدن کودک شده و او را وادار به لجبازی با شما میکند. پس سعی کنید در کنار کودکتان باشید نه در جبهه مقابل او.
با معلم متحد شوید
از روشهای دیگری که میتواند در تشویق کودکان به درس خواندن مؤثر باشد، متحد شدن والدین با معلم است. برای انجام این کار با معلم کودکتان صحبت کنید. به ویژه در مورد مسائل و موضوعاتی که فرزندتان دچار کمبود و مشکلاتی است تا با همکاری یکدیگر بتوانید راهکارهایی را پیدا کنید که کودک بتواند زمان و موضوعات درسی را به نحو احسن مدیریت کند.
حرف آخر
با توجه به مطالبی که ذکر شد خانواده و محیطهای آموزشی به ویژه مدرسه میتوانند هر کدام با انجام وظایف خود در قبال کودک و ایجاد فضایی مناسب و مساعد در مدرسه و محیط خانواده، دانش آموزان را به درس خواندن تشویق نمایند. بهترین کاری که والدین میتوانند در این راه برای کودکانشان انجام دهند این است که در کنار کودکانشان بوده و به آنها در درس خواندن و یادگیری به عنوان یک راهنما کمک کنند نه اینکه تکالیف مدرسه کودکان را به طور کامل برعهده گرفته و انجام دهند. امیدواریم با در پیش گرفتن روشهای صحیح تشویق کودکان به درس خواندن و یادگیری بتوانیم نسلی با انسانهای موفق، مسئولیت پذیر و با مهارت به جامعه تحویل دهیم.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما