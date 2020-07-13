به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی در حاشیه مراسم رونمایی از خودروهای جدید جمع‌آوری زباله گفت: بر اساس مطالعات میدانی در حوزه مدیریت پسماند رعایت پروتکل‌های بهداشتی به خوبی انجام شده است، به شکلی که پسماندها به کانون شیوع بیماری‌های عفونی تبدیل نشدند در حالی که در سایر بخش‌های دنیا یکی از کانون‌های شیوع انباشت پسماندها به شمار می‌رفتند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت خوب حوزه پسماند در شهر تهران موجب شده که کمترین میزان ابتلاء در میان کارگران این حوزه را شاهد باشیم، ابراز داشت: میانگین ابتلای نیروهای خدماتی شهری در تهران به عنوان افرادی که در خط اول مقابله با کرونا هستند، بسیار پایین است.

فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در شهر تهران با بیان اینکه میزان زباله‌های عفونی از زمان شیوع کرونا در این شهر پنج برابر بیشتر از ظرفیت شده است، گفت: در تهران ۲ هزار تن زباله بیمارستانی جمع‌آوری می‌شد که با ورد کرونا این رقم به ۷ هزار تن یعنی چیزی معادل ۳.۵ برابر تناژ معمول افزایش پیدا کرد.

وی افزود: تفکیک در مبدا و دخالت در مقصد نیز با بهره‌گیری از ۱۵ هزار نیروی خدماتی در پس این ماجرا محقق شده است که لازم است از شهرداری و کارکنان آن برای این موضوع قدردانی کنیم.

زالی با بیان اینکه تدابیری که در ستاد مقابله با کرونا اتخاذ کرده باعث افزایش ظرفیت تفکیک زباله بیمارستانی در بیمارستان‌ها شده و در شهرداری تهران هم تدابیر خوبی برای جمع‌آوری این زباله‌ها اتخاذ شده است ابراز داشت: به طور میانگین هر تخت بیمارستانی ۳.۵ تا ۵ کیلوگرم زباله تولید می‌کند که درصدی از آن عفونی است.

وی به افزوده شدن ۴۰ دستگاه خودروی حمل زباله بیمارستانی که به صورت هوشمند امروز به ناوگان مدیریت پسماند شهر تهران اضافه شدند اشاره کرد و گفت: این سیستم کاملاً هوشمند و قابل ردیابی است همچنین افرادی که با این ماشین‌ها کار می‌کنند تبحر بیشتری در جمع‌آوری این زباله‌ها دارند که در نهایت این زباله‌ها در سلول جداگانه‌ای دفع خواهند شد.

زالی ادامه داد: این سیستم هوشمندی که امروز رونمایی شد، بخش زیادی از نگرانی‌ها را رفع کرده و مدیریت هوشمند پسماند را اداره می‌کند، به شکلی که رضایت مندی بیمارستان‌ها در حوزه جمع‌آوری سریع‌تر زباله‌های عفونی را به همراه دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که در این زمینه به نقطه‌ای برسیم که با بهره‌گیری و توسعه این سیستم بتوانیم زباله‌های عفونی تولید شده منازل را هم به شکلی بهداشتی جمع‌آوری کنیم.

زالی با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر درآمدهای اختصاصی شهرداری تهران افت شدیدی داشته و هزینه‌هایی نیز به آن تحمیل شده است اظهار داشت: هزینه‌هایی از جمله ضد عفونی دستگاه‌های میانی که به صورت میانگین روزانه ۱۵ هزار لیتر محلول برای ضد عفونی آن نیاز است لذا لازم است برای شهرداری تهران ستاد مقابله با کرونا بودجه‌ای را اختصاص دهد که ما این موضوع را در ستاد مطرح کردیم و امیدواریم این امر محقق شود.