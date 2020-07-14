۱۰۰۰ هزار واحد مسکونی جدید برای محرومان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت پیش از ظهر سه شنبه در بدو ورود به فردگاه شهرکرد در جمع خبرنگاران بیان کرد: من مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی استان چهارمحال و بختیاری هستم و پیگیر طرحهای اقتصاد مقاومتی این استان هستم.
وی گفت: از سال گذشته تاکنون چند بار میزان پیشرفت طرحهای اقتصاد مقاومتی این اتان در نشستهای مجازی بررسی شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: چند پروژه اقتصادی مقاومتی مهم در این استان از جمله راه آهن، آب و راه در این استان وجود دارد که باید سفر صورت میگرفت تا موانع سد راه این پروژهها برداشته شود و تلاش شود که اجرای این پروژها تسریع شود.
وی با اشاره افتتاح یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکن محرومان در این سفر، گفت: یک هزار واحد مسکن دیگر برای محرومان، روستاییان و مددجویان کمیته امداد در این استان آغاز میکنیم که در کمتر از یک سال به بهره برداری میرسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان چهارمحال و بختیاری موضوعات پیشرفت استان پیرو تصمیمات جلسات قبل بررسی میشود.
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