متکدیان در شادگان باید جمع آوری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امید صبری پور ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان این شهرستان اظهار کرد: برای زدودن چهره ناخوشایند شهر و جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی باید تمام دستگاههای متولی همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت جمع آوری متکدیان به عنوان یک معضل اجتماعی توسط دستگاههای متولی افزود: همه ادارات و نهادهای مربوطه باید برای جمع آوری و ساماندهی متکدیان به طور جدی همکاری لازم را داشته باشند تا قدمی مؤثر برای رفع این معضل در جامعه برداشته شود.
سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: تکدیگری پدیده نامیمونی است که شهر را نازیبا میکند و نارضایتی بسیاری از شهروندان را نیز در پی دارد.
صبری پور در پایان گفت: از مردم میخواهیم به بسیاری از افراد متکدی که در خیابانها میبینند و نیازمند واقعی نیستند، کمک نکنند زیرا کمکهای مردم به این افراد ممکن است به این پدیده نامیمون دامن بزند.
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