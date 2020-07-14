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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۳

سرپرست فرمانداری شادگان:

متکدیان در شادگان باید جمع آوری شوند

متکدیان در شادگان باید جمع آوری شوند

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان بر ضرورت جمع آوری متکدیان از سطح شهر تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول در امر جمع آوری متکدیان، به وظایف قانونی خود در این خصوص بهتر عمل کنند.

‌به گزارش خبرنگار مهر، امید صبری پور ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان این شهرستان اظهار کرد: برای زدودن چهره ناخوشایند شهر و جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی باید تمام دستگاه‌های متولی همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت جمع آوری متکدیان به عنوان یک معضل اجتماعی توسط دستگاه‌های متولی افزود: همه ادارات و نهادهای مربوطه باید برای جمع آوری و ساماندهی متکدیان به طور جدی همکاری لازم را داشته باشند تا قدمی مؤثر برای رفع این معضل در جامعه برداشته شود.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: تکدی‌گری پدیده نامیمونی است که شهر را نازیبا می‌کند و نارضایتی بسیاری از شهروندان را نیز در پی دارد.

صبری پور در پایان گفت: از مردم می‌خواهیم به بسیاری از افراد متکدی که در خیابان‌ها می‌بینند و نیازمند واقعی نیستند، کمک نکنند زیرا کمک‌های مردم به این افراد ممکن است به این پدیده نامیمون دامن بزند.

کد مطلب 4973861

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