عمق راهبردی توافق نظامی تهران ـ دمشق؛ تل آویو به شدت نگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی «الأخبار» به بررسی توافق نظامی اخیر جمهوری اسلامی ایران و سوریه پرداخت.
بر اساس این گزارش، این روزنامه لبنانی با اشاره به ابعاد مختلف توافق نظامی و امنیتی تهران و دمشق، تأکید کرد: بدیهی است که این توافق پیامهای متعددی دارد؛ پیامهایی که جملگی خطاب به کانونهای تصمیم ساز در رژیم صهیونیستی هستند.
الاخبار در ادامه تأکید کرده است: تهران و دمشق با امضای توافقنامه راهبردی نظامی و امنیتی صراحتاً اعلام کردند که قصد دارند گامهای بعدی را نیز بردارند و هیچ توجهی نیز به نگرانیهای رژیم صهیونیستی ندارند.
این روزنامه لبنانی همچنین در ادامه مطلب خود آورده است: توافق میان تهران و دمشق که اخیراً امضا شد موجبات نگرانی رژیم صهیونیستی را فراهم آورده است. پر واضح است که این توافق یک تحول مهم در روابط راهبردی میان دو طرف ایجاد خواهد کرد.
الاخبار همچنین یادآور شده است: میتوان گفت که توافق راهبردی میان دمشق و تهران در واقع قانون سزار را نیز به چالش کشیده است. بر اساس قانون تحریمی آمریکا علیه سوریه موسوم به سزار، دولت سوریه به عنوان یک دولت محاصره شده تلقی میشود و کسی حق تعامل با آن را ندارد اما تهران صراحتاً اعلام کرد که از چنین قوانینی پیروی نمیکند.
این روزنامه همچنین تصریح کرده است: با امضای این توافق دیگر بر همگان مشخص شد که ایران سوریه را ترک نمیکند. این بدان معناست که هدفی که آمریکا و اسرائیل مدتها برای آن تلاش کردند محقق نمیشود. درست به همین دلیل است که میتوان گفت توافق راهبردی تهران و دمشق هزینههای سنگینی را به تل آویو تحمیل میکند.
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