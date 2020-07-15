به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی گفت: نزدیک به ۵۰ روز از عمر مجلس گذشته است و قیمت ارز به ۲۳ هزار تومان رسیده و مردم منتظر هستند که ببینند مجلس در این باره می خواهد چه اقدامی انجام دهد.

وی تأکید کرد: لازم است که مجلس با دولت یک جلسه غیرعلنی برگزار کند و درباره مشکلات اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: سئوال مردم از ما این است که علت این گرانی ها چیست و چه اتفاقی رخ داده است که تا این حد قیمت ها به صورت افسارگسیخته افزایش می یابد و در این شرایط مجلس باید مباحث اقتصادی را در دستور کار قرار دهد، نه آنکه اصلاح آیین نامه مطرح شود.