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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۹:۳۱

آصفری در تذکر شفاهی:

دولت و مجلس جلسه‌ای درباره مشکلات اقتصادی برگزار کنند

دولت و مجلس جلسه‌ای درباره مشکلات اقتصادی برگزار کنند

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است جلسه مشترکی بین دولت و مجلس برای بررسی علت مشکلات اقتصادی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی گفت: نزدیک به ۵۰ روز از عمر مجلس گذشته است و قیمت ارز به ۲۳ هزار تومان رسیده و مردم منتظر هستند که ببینند مجلس در این باره می خواهد چه اقدامی انجام دهد.

وی تأکید کرد: لازم است که مجلس با دولت یک جلسه غیرعلنی برگزار کند و درباره مشکلات اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: سئوال مردم از ما این است که علت این گرانی ها چیست و چه اتفاقی رخ داده است که تا این حد قیمت ها به صورت افسارگسیخته افزایش می یابد و در این شرایط مجلس باید مباحث اقتصادی را در دستور کار قرار دهد، نه آنکه اصلاح آیین نامه مطرح شود.

کد مطلب 4974456
زهرا علیدادی

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