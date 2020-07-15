به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در ایام پایانی تیر ماه یکی از مسائل مهم و تاریخی ما توافق بین المللی میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان بود که در پنجمین سالگرد آن قرار داریم، اظهار داشت: اساس این حرکت دیپلماتیک بر این مبنا بود که ما برای جهانیان ثابت کنیم ایران کشوری صلح طلب است و پروژه ای که سالیان دراز آمریکایی ها و صهیونیست ها به دنبال آن بودند و آن پروژه امنیتی سازی برای جمهوری اسلامی ایران بود، نشان دهیم که این پروژه بی اساس و بی اعتبار است.

وی عنوان کرد: از آغاز این حرکت، یک مثلث شومی با این حرکت مخالف بود که شامل صهیونیزم، ارتجاع و تندروهای آمریکا می شد و همه تلاش آنها در آغاز این بود که چنین توافقی به نتیجه نرسد. حتی صهیونیست ها وسط مذاکرات به اروپا رفتند. یکی از سران ارتجاع به اروپا رفت برای اینکه توافقات را برهم بزنند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: البته تاخیر ایجاد کردند و قرار بود توافق نهایی ما آذر ۹۳ نهایی شود اما این را تاخیر انداختند و موکول کردند به تیر ۹۴ اما برای اینکه این توافق را کلاً نابود کنند ناموفق بودند و همین مثلث شوم روند خود را ادامه داد. مخصوصاً در سال ۹۵ شاهد بودند ایران، منطقه و دوستان ایران دارند از این توافق منتفع می شوند بنابراین با قدرت بیشتری به میدان آمدند.

روحانی افزود: رژیم فعلی آمریکا که هم در توهمات بود و هم تندروها حاکم بودند و هم نتایج حرکت‌های خود را نمی‌توانست به درستی ترسیم کند وارد عمل شد اما هدفشان این بود که شکستن این توافق به گردن ایران در تاریخ ثابت شود. یعنی آمریکا اقدامی انجام دهد و ایران متقابلاً کل برجام را کنار بگذارد و از این توافق خارج شود و بعد بگویند این ایران بوده است که از برجام خارج شده و توافق را کنار گذاشته است.

وی با تاکید بر اینکه هنرمندی و هوشمندی ایران از سال ۹۷ که آمریکا این تعهد اخلاقی، حقوقی و سیاسی را کنار گذاشت این بود که نگذاشت این توطئه محقق شود، گفت: ایران تا امروز به دنیا ثابت کرد که قانون شکنان آمریکا مقصر اصلی هستند. البته دولت فعلی آمریکا نمی‌تواند معیار هیچ چیزی باشد. بر مبنای عملکرد کاخ سفید امروز ما نمی توانیم میزان و معیاری را قرار دهیم برای اینکه یک توافقی را بررسی کنیم و مورد سنجش قرار دهیم.

رئیس‌جمهور گفت: اینها در تمام قوانین مهم بین المللی از آب و هوا گرفته تا بهداشت جهانی، تا یونسکو و تا بسیاری از توافقاتی که با بسیاری از کشورهای مختلف داشتند بدون دلیل خارج شدند. به همین دلیل اینها معیاری نیستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز همه دوستان آمریکا و بخش بزرگی از ملت آمریکا هم قبول دارند که حرکات اینها به ضرر خود ملت آمریکا و دوستان آمریکا است، خاطرنشان کرد: آنچه که جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستاورد این حرکت داشت، خوشبختانه به عنوان دستاوردهای اصلی همچنان محفوظ مانده است. همه تبلیغاتی که در طول سالیان دراز علیه ایران می‌شد که ایران مخفیانه تمام تعهدات بین المللی خود را زیر پا می‌گذارد را روشن کردیم که بی‌اعتبار و بی‌اساس و فعالیت هسته‌ای ایران همواره در چارچوب مقررات بین‌المللی بوده است.

روحانی اضافه کرد: این اثر امروز هم هست، فردا هم خواهد بود و تا پایان تاریخ هم باقی خواهد ماند که تبلیغاتی که علیه ایران به راه انداخته بودند بی‌اساس و بی اعتبار بود. دوم اینکه اینها سکویی درست کرده بودند که بتوانند با آن، همواره امنیت ملی ایران را در خطر قرار دهند. آن سکو فصل هفت منشور و قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت بود که علیه ایران تنظیم کرده بودند.

وی بیان کرد: ما این سکو را تخریب کردیم. سکویی که دشمنان ایران آماده کرده بودند تا از آن سکو علیه امنیت ملی ایران استفاده کنند، با این توافق از بین رفت و البته هیچکس در حوادث بعدی و مسایل امروز و فردا نمی تواند ایران را سرزنش کند. ایران در چارچوب معیارهای حقوق بین الملل، معیارهای سیاسی، عرف بین الملل، معیارهای اخلاقی حرکت کرده است و اگر دیگران تخلفی انجام دادند به این معنا نیست که ایران در این ماجرا مقصر است.

رئیس‌جمهور با اشاره به پایان یافتن دوره تحریم تسلیحاتی ایران در هفته های آینده تاکید کرد: البته در هفته‌های آینده امتحانی پیش رو داریم و آن حفظ یکی از دستاوردهای این توافق است و آن، پایان تحریم تسلیحاتی ایران است و موضوعی است که ما همچنان با دقت آن را تحت نظر قرار دادیم.

روحانی ادامه داد: کشورهای ۱+۴ باید بدانند که امروز تنها شرایط ایران و روابط ایران با آنها یا روابط ایران با کشورهای منطقه مطرح نیست. امروز بحث حفظ حقوق بین الملل، چندجانبه گرایی، ارزش توافقات بین المللی مطرح است و اگر امروز با دقت عمل نکنند و بخواهند تحت تاثیر آمریکا قرار بگیرند، ضربه اساسی به حقوق و مقررات بین المللی و به چندجانبه گرایی زدند و این به ضرر همه خواهد بود.

وی گفت: البته تا امروز، آمریکا در حرکات سیاسی و حقوقی خود همواره در طول این دو سال و چند ماه شکست خورده و امیدواریم با هوشیاری کشورها بخصوص ۱+۴ آمریکا همچنان ناموفق باشد و ما بتوانیم در شرایط مناسب جبران آنچه برای این توافق پیش آمده را توسط ۱+۴ شاهد باشیم.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: نکته مهم این است که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌وقت تسلیم زور و فشار از طرف قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا نبوده و امروز هم تسلیم این فشارها نخواهد شد. ایران در طول این دو سال و چند ماه که آنها می‌خواستند ما را منزوی کنند، منزوی نشد و منزوی نخواهد شد. در همین حوادث چند هفته گذشته که اینها می خواستند اجماعی علیه ما در شورای حکام درست کنند به خوبی شاهد بودید که در این راستا ناکام و ناموفق بودند.

وی اضافه کرد: در یک جمع شورای حکام، حدود ۹ یا ۱۰ کشور با توطئه آنها مخالفت کردند و تسلیم آنها نشدند و دو کشور بزرگ روسیه و چین در برابر این حرکت خلاف مصلحت جامعه بین الملل ایستادگی کردند. ایران منزوی نشده و نخواهد شد. اگر هم بتوانند حرکت های توسعه ای ایران را کند کنند، متوقف نخواهد شد.

روحانی با بیان اینکه همه طرح هایی که امروز پیش می بریم و در طول این هفته ها افتتاح می شود و افتتاح خواهد شد، نشان این است که آنها به اهداف خودشان دست نخواهند یافت، گفت: البته فشار و سختی در این شرایط برای مردم عزیز ما هست و متاسفانه آمریکایی‌ها همواره علیه منافع ملت ایران در طول دهه های گذشته و مخصوصاً در سال‌های اخیر پافشاری کردند اما به اهدافی که مورد نظر آنها است هرگز نخواهند رسید.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ما در این دو سال و چند ماه که در سخت ترین فشار و تحریم بودیم خوشبختانه با ایستادگی و مقاومت مردم و فداکاری همه کارآفرینان، کشاورزان و صنعتگران و خادمین ملت، نشان دادیم در سال ۹۸ هم توانستیم تورم را در پایان سال نسبت به سال‌های قبل کاهش دهیم و هم به نتیجه رسیدیم رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت بوده است‌. رشد کشاورزی ما بالای ۸ بوده و در صنعت هم رشد بسیار خوبی داشتیم. امیدواریم امسال هم در بخشی از صنعت، کشاورزی و خدمات در بعضی از بخش ها شاهد کنترل فشارهایی باشیم که امروز علیه ما وجود دارد.

رئیس‌جمهور گفت: کشور ما چند ماهی است که با ویروس کرونا مواجه شده است که در این مدت دو ماه شدت بیماری در مناطق مرکزی و شمالی کشور را شاهد بودیم. در این دو ماه فشار زیادی بر کشور وجود داشت که آمار فوتی‌ها سه رقمی شده بود اما توانستیم از ۲۶ فروردین ماه بر موج اول بیماری غالب شویم و در ماه اردیبهشت یک نوع آرامش نسبی را مردم ما احساس کردند. در اواخر خرداد ماه با موج دوم بیماری روبرو شدیم که این موج دیگر در مرکز و شمال کشور نبود بلکه بیشتر در جنوب کشور و مناطق مرزی و غرب کشور بود. البته در یک استان شرقی نیز این موج بیماری را شاهد بودیم.

وی افزود: موج دوم از موج اول شدیدتر و متأسفانه مردم عزیز ما فکر کردند که به طور کلی از کرونا عبور کردیم به همین دلیل همکاری و مراعاتی که در موج اول از سوی مردم داشتیم کمتر شد. امروز نیز نیازمند همکاری و همراهی مردم هستیم. ما به حول و قوه الهی در یک ماه آینده از این موج نیز عبور می کنیم.

روحانی با اشاره به گزارش وزیر بهداشت در جلسه امروز هیئت دولت تصریح کرد: گزارش وزیر بهداشت حاوی خبر خوشحال کننده ای بود و نشان می دهد در برخی از استان هایی که در هفته های پیش با سختی روبرو بودیم مانند خوزستان، هرمزگان و کرمانشاه امروز شاهد یک آرامش نسبی هستیم و می توانیم بگوییم از آن حالت پیک کم کم در حال عبور هستیم.

وی ادامه داد: این خبر به ما می گوید که اگر همه دست به دست هم دهیم در این موج دوم نیز به خوبی می توانیم عمل و از آن عبور کنیم. سلامت مردم اولویت اول و اقتصاد و معیشت اولویت دوم دولت است که شاهد خواهیم بود با همراهی هم به یک نقطه آرامش خواهیم رسید. خوشبختانه مراعات مردم در یکی دو هفته اخیر بیشتر شده و توجه بیشتری به پروتکل های بهداشتی داشته اند که جا دارد در اینجا از زحمات صدا و سیما، متخصصین و توصیه های مقام معظم رهبری تشکر کنم.

رئیس جمهور تأکید کرد: امروز شاهد یک فاصله گذاری اجتماعی هستیم و آن جلساتی که در اردیبهشت و اوایل خرداد مانند عروسی و عزا و … برگزار می شد، کاهش پیدا کرد. خواهش ما از مردم این است که از تجمع بپرهیزند و سبک زندگی خود را با شرایط امروز کشور منطبق کنند.

روحانی خاطرنشان کرد: برای پرهیز از اجتماعات، دولت با به تأخیر انداختن برگزاری آزمون ها موافقت کرد تا در یک شرایط بهتری این آزمون ها اجرا شود. به استان ها نیز این اختیار را داده ایم که زمانی که در وضعیت هشدار قرار می گیرند خودشان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی قطعاً می تواند به نتایج خوبی برسد و ما در هفته های آینده شاهد نتایج خوب خواهیم بود. عقدها می تواند برگزار شود اما عروسی ها و اجتماعات بماند برای فرصت مناسب.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان ملت سخنرانی بسیار مهمی را ایراد کردند که من می خواهم اینگونه از آن برداشت کنم که مقام معظم رهبری مثل همیشه در این شرایط سختی که ما در آن قرارگرفتیم راه حل را انسجام، وحدت، تعاون و دست هم گرفتن دیدند.

روحانی اظهارداشت: همه ما می دانیم که در کشور ما طبق قانون اساسی تفکیک قوا داریم و سه قوه به نوعی در فعالیت خودشان در چارچوب قانون اساسی استقلال دارند اما این تفکیک قوا و استقلال به معنای تعارض قوا نیست. از سوی دیگر به معنای اهداف مستقل نیز نیست. قوای سه گانه هر کدام وظایفی دارند و وظایف خود را انجام می دهند اما هدف همه آنها یکی است که خدمت به مردم است. همه قوای سه گانه به تعبیر شهید مدرس نوکر مردم هستند. حتی به تعبیر شهید مدرس، انبیاء نیز برای نوکری مردم آمده بودند. آنها نیز مبعوث شدند که به مردم خدمت کنند و کار دیگری نداشتند. آنها برای هدایت و کمک به مردم آمده بودند.

وی تصریح کرد: همه قوای سه گانه باید مسابقه برای نوکری مردم بگذارند نه چیز دیگر. اعمال و رفتار ما باید در جهت یاری مردم باشد. در این شرایطی که مردم در سختی قرار دارند. مردم از ما توقع ندارند، این تریبون‌ها را آنها در اختیار ما قرار داده‌اند. اگر امروز تریبونی در اختیار من و نمایندگان مجلس است، مردم به امانت در اختیار ما قرار داده اند. این تریبون ها برای این است که درد مردم و مشکلات مردم از آن گفته شود.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: این تریبون‌ها برای آن است که درد و مشکل مردم را تبیین و برای آنها راه حل پیدا کنیم و در مقابل دشمنِ مردم بایستیم و مقاومت کنیم. نباید از تریبون برای مبارزات انتخاباتی و جناحی استفاده کنیم، مردم چنین اجازه‌ای به ما ندادند.

روحانی ادامه داد: در جلسه با روسای دو قوه یک بیان داریم و یک هدف را تبیین می‌کنیم. ما باز هم به عنوان دولت دست دوستی به سوی دو قوه دیگر دراز می کنیم. افتخار ما این است که به مردم خدمت می‌کنیم.

وی گفت: به مقام معظم رهبری قول می‌دهم همانطور که ایشان توصیه داشتند که دولت باید تا روز آخر به خدمت خود ادامه دهد، اعلام می‌کنم که دولت با همه توان تا ساعت و لحظه آخر مثل روز اول با همان روحیه و نشاط، بدون توجه به حاشیه سازی، خدمت به مردم را ادامه می‌دهد.

رئیس قوه مجریه افزود: مردم عزیز ما هم بدانند که قوای سه گانه، تحت لوای هدایت‌های مقام معظم رهبری، نخواهند گذاشت آمریکا، صهیونیسم و ارتجاع منطقه‌ای موفق شوند و ما به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

روحانی عنوان کرد: ما در ماه های اولیه با کرونا مواجه بودیم ولی آمار و ارقام نشان می‌دهد در خرداد، وضع ما از اردیبهشت بهتر بوده و وضع ما در اردیبهشت از فروردین و اسفند سال قبل بهتر بوده است. روند به تدریج اصلاح می‌شود. رشد صنعتی ما در خرداد از اردیبهشت بیشتر بوده و قابل مقایسه نیست و ما رشد ۱۰ درصدی را شاهد هستیم. این یعنی حرکت به سمت رشد اقتصادی شروع شده و مشکلات کمتر شده است.

وی تاکید کرد: ما ۳۱ مرز زمینی با کشورهای همسایه داریم و در پایان سال گذشته و اوایل سال جاری، همه این مرزها بسته بودند. در حال حاضر ۲۱ مرز بازگشایی شده است. پس ما قدم به قدم به مشکلات فائق می شویم و شرایط ما بهتر می‌شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: دولت دوازدهم در آستانه پایان کار است. ما در آستانه ورود به مرداد هستیم و تا مرداد سال بعد، یک سال زمان کار دولت دوازدهم است و ما یک سال فرصت خدمت به مردم را داریم. این سال، سخت ترین پایان سال کاری همه دولت‌ها است. هر دولتی را مقایسه کنیم که در سال پایانی با مشکلاتی روبرو بوده، این دولت سخت ترین سال پایانی خود را دارد. ولی دولت با نشاط، با روحیه و امید به خدمت ادامه می دهد.

روحانی ادامه داد: باید از مردم عزیز کشورمان تشکر کنیم. تحمل، صبر و آستانه تحمل مردم نسبت به فشارها به گونه ای بوده که ما باید در مقابل آنها سرتعظیم فرود بیاوریم. هزینه ای که مردم ما پرداخت می کنند، برای استقلال کشور است.

وی گفت: همه دنیا می‌دانند که اگر ایران می خواست استقلال نداشته باشد و می‌خواست در مقابل قدرت های بزرگ تسلیم شود، این مشکلات اقتصادی را نداشت. اما ایران حاضر نشده است تا استقلال خود را بفروشد و قدرت ملی خود را تضعیف کند.

رئیس قوه مجریه افزود: این ایستادگی مردم، ارزش بزرگ ملی است و هیچکس حق ندارد در برابر ارزش ملی مردم و از ارزش ملی کشور، کاسبی کند. این ارزش ملی برای مردم بوده و آنها برای آن استقامت کرده‌اند.

روحانی عنوان کرد: مردم همدیگر را در مبارزه با کرونا و حل مشکلات اقتصادی یاری می کنند.

وی تصریح کرد: تجربه در کرونا نشان داد که حاکمیت واحد، راه اصلی برای حل مشکل کشور است. همه باید حاکمیت واحد را در مقابل بیماری و هم در برابر مشکلات اقتصادی حفظ کنیم و قطعاً با این کار بر مشکلات فائق خواهیم شد و شرایط را بهتر کنیم. آمار نشان می دهد که اگر در برخی موارد ما مشکل داریم، در برخی موارد دیگر شرایط بهتری پیش روی ماست.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: اینجا ما به مردم عزیز و رهبر انقلاب قول می‌دهیم که دولت با همه توان و امکانات برای رسیدن به اهداف بزرگ ملی، تا ساعت و لحظه آخر با قدرت و پایداری به وظایف خود عمل خواهد کرد.