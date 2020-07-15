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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۱

در صحن علنی مجلس؛

اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس انتخاب شدند

اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس انتخاب شدند

اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی از کمیسیون قضایی و حقوقی، حجت‌الاسلام حسن شجاعی از کمیسیون اصل ۹۰،  مصطفی طاهری، محمدرضا دشتی اردکانی، محمد مهدی مفتح و محمد سرگزی به عنوان  اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب شدند.

همچنین طبق نظر هیئت رئیسه مجلس، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان نایب رئیس اول مجلس، نماینده نواب در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شد. 

کد مطلب 4974583
زهرا علیدادی

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