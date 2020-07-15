به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی روز گذشته (سه شنبه) در بازدید از سامانه هوشمند گمرک در جمع مدیران این مجموعه گفت: احساس مسئولیت، خودجوشی، فداکاری و شجاعت شما من را به یاد رزمندگانی انداخت که داوطلبانه در دفاع مقدس، به یاری مردم مظلوم آمدند. امروز همان جنگ، بلکه شدیدتر و ناجوانمردانهتر در جریان است.
وی خاطرنشان کرد: در آن روزها دشمن بعثی از سلاح شیمیایی استفاده می کرد و در این نبرد، دشمن رفتاری بدتر از آن را نمایش می دهد. آمریکا از زیر پا گذاشتن حقوق بشر گرفته تا نقض توافقنامه های بین الملل فروگذار نکرده است.
فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با اشاره به این نکته که تفاوت جنگ امروز با دفاع مقدس این است که صدای بمب و انفجارهایش به گوش مردم نمی رسد، افزود: صدام هم مانند ترامپ به قطعنامه سازمان ملل بیتوجهی کرد و دوباره به ایران حمله کرد. اگر آن روز حمله صدام را پاسخ نمی گفتیم، سازمان ملل عراق را تایید می کرد. امروز هم می بینیم که ترامپ برجام را زیر پا گذاشته و اروپایی ها هم با همه قول و قرارها با آمریکا همراه شده اند و در تلاش هستند تا ما را تحریم تسلیحاتی کنند.
رضایی با اشاره به اهداف شوم طراحان تحریم اقتصادی، اظهار داشت: در تحریم به دنبال این هستند که فشار بر مردم را آنقدر زیاد کنند تا تحمل آن برای مردم ناممکن شود و قدرت خریدشان کمتر از دیروز شود.
وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد باید بافهم و اطلاعات، حوادث را پیشبینی کرد، ادامه داد: در جنگ تحمیلی برخی از استان های غربی درگیر جنگ بودند و در بعضی از شهرها، از آغاز تا پایان جنگ، خبری نبود؛ اما الان روستایی نیست که مورد هجمه جنگ اقتصادی قرار نگرفته باشد. ترکش تورم به همه منازل شهر و روستا اصابت کرده است و در چنین فضایی، تلاش و مجاهدت شما جوانان انقلابی در اقتصاد ستودنی است. امروز وقت آن است که با یک دست جهاد اقتصادی و با یک دست نهضت تعاون و احسان به مردم عزیزمان را به پیش ببریم. از یکطرف توانمندسازی و از یکطرف هنگام حمایت و کمک به مردم است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آسیبهای ستون پنجم به توان اقتصادی کشور، تاکید کرد: در میدان جهاد اقتصادی، خیانت ستون پنجم آسیب فراوانی وارد می کند. در هر عملیاتی در دفاع مقدس، منافقین اخبار تحرکات نیروهای ایران را مخابره می کردند و ماهواره های آمریکا هم ما را رصد می کردند و به صدام اطلاعات می دادند.
رضایی تصریح کرد: الان هم برخی افراد که افکار آلوده لیبرالی دارند گاه از سر دلسوزی اقداماتی را صورت می دهند که آثار تخریبیشان از فعالیت جاسوس ها بیشتر است.
وی گفت: الان دشمنان خارجی و داخلی بسیج شدهاند تا دروازه های تجارت ما را بر روی عراق و چین و سایر دوستانمان ببندند. صهیونیستها نیز روی تبادلات تجاری ما با چین و عراق حساس هستند و چالش ایجاد می کنند. باید دست آنها را قطع کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مهمترین تدبیر امروز تشکیل یک جبهه واحد است، وحدت و هماهنگی و هم افزایی قوای سه گانه از یکطرف و همیاری مردم و دولت با یکدیگر از طرف دیگر که قادر است بر همه مشکلات غلبه کند.
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