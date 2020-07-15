به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی روز گذشته (سه شنبه) در بازدید از سامانه هوشمند گمرک در جمع مدیران این مجموعه گفت: احساس مسئولیت، خودجوشی، فداکاری و شجاعت شما من را به یاد رزمندگانی انداخت که داوطلبانه در دفاع مقدس، به یاری مردم مظلوم آمدند. امروز همان جنگ، بلکه شدیدتر و ناجوانمردانه‌تر در جریان است.

وی خاطرنشان کرد: در آن روزها دشمن بعثی از سلاح شیمیایی استفاده می کرد و در این نبرد، دشمن رفتاری بدتر از آن را نمایش می دهد. آمریکا از زیر پا گذاشتن حقوق بشر گرفته تا نقض توافقنامه های بین الملل فروگذار نکرده است.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با اشاره به این نکته که تفاوت جنگ امروز با دفاع مقدس این است که صدای بمب و انفجارهایش به گوش مردم نمی رسد، افزود: صدام هم مانند ترامپ به قطعنامه سازمان ملل بی‌توجهی کرد و دوباره به ایران حمله کرد. اگر آن روز حمله صدام را پاسخ نمی گفتیم، سازمان ملل عراق را تایید می کرد. امروز هم می بینیم که ترامپ برجام را زیر پا گذاشته و اروپایی ها هم با همه قول و قرارها با آمریکا همراه شده اند و در تلاش هستند تا ما را تحریم تسلیحاتی کنند.

رضایی با اشاره به اهداف شوم طراحان تحریم اقتصادی، اظهار داشت: در تحریم به دنبال این هستند که فشار بر مردم را آنقدر زیاد کنند تا تحمل آن برای مردم ناممکن شود و قدرت خریدشان کمتر از دیروز شود.