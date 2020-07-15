  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۵۲

المیادین اعلام کرد؛

درخواست قیس سعید از نخست وزیر تونس برای استعفا

درخواست قیس سعید از نخست وزیر تونس برای استعفا

شبکه المیادین به نقل از برخی منابع تونسی از درخواست رئیس جمهور این کشور از الیاس الفخفاخ برای استعفا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در تونس به نقل از برخی منابع اعلام کرد: که قیس سعید به طور رسمی خواستار استعفای الیاس الفخفاخ می‌شود.

المیادین به نقل از برخی منابع از نشست رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر و رئیس اتحادیه مشاغل تونس در کاخ کارتاژ خبر داد.

از سوی دیگر حزب النهضه تونس با صدور بیانیه ای از تصمیم این حزب برای سلب اعتماد از الیاس الفخفاخ نخست وزیر تونس خبر داد.

حزب النهضه اعلام کرد که این حزب قبل از پایان جولای جاری درخواست سلب اعتماد را به پارلمان ارائه خواهد داد و وارد رایزنی با احزاب سیاسی تونس برای معرفی الفخفاخ خواهد شد.

کد مطلب 4975186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه