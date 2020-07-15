درخواست قیس سعید از نخست وزیر تونس برای استعفا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در تونس به نقل از برخی منابع اعلام کرد: که قیس سعید به طور رسمی خواستار استعفای الیاس الفخفاخ می‌شود.

المیادین به نقل از برخی منابع از نشست رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر و رئیس اتحادیه مشاغل تونس در کاخ کارتاژ خبر داد.

از سوی دیگر حزب النهضه تونس با صدور بیانیه ای از تصمیم این حزب برای سلب اعتماد از الیاس الفخفاخ نخست وزیر تونس خبر داد.

حزب النهضه اعلام کرد که این حزب قبل از پایان جولای جاری درخواست سلب اعتماد را به پارلمان ارائه خواهد داد و وارد رایزنی با احزاب سیاسی تونس برای معرفی الفخفاخ خواهد شد.