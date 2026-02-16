به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح دوشنبه در رزمایش پدافند شیمیایی شهید ربانی عسلویه اظهار کرد: این رزمایش نقش مهمی در ایجاد هماهنگی برای حفظ نظم و امنیت و برنامه‌ریزی دقیق برای انتقال و اسکان ایمن جمعیت در شرایط بحرانی دارد.

وی با اشاره به برگزاری این رزمایش در قالب صنعت و مردم بیان کرد: مسئولیت کنترل حادثه، اطفای حریق و مدیریت نشت گاز در داخل مجموعه‌های صنعتی بر عهده خود صنعت است.

فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر بیان کرد: وظیفه مدیریت شرایط و امدادرسانی در خارج از فنس‌های صنعتی بر عهده مجموعه‌هایی همچون سپاه، بسیج، هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های امدادی است.

وی افزود: سپاه پاسداران در این رزمایش با به‌کارگیری ظرفیت‌های منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه، امکانات گسترده‌ای در حوزه اسکان، تغذیه، بهداشت و درمان و انتقال جمعیت مستقر کرده است که یکی از دغدغه‌های اصلی در شرایط بحرانی به شمار می‌رود.

جانشین فرماندهی رزمایش پدافند شیمیایی شهید ربانی عسلویه با تأکید بر اهمیت جابجایی جمعیت در صورت بروز بحران تصریح کرد: در صورت نیاز به تخلیه، انتقال جمعیت با حداکثر ظرفیت موجود و با همکاری فراجا از مسیرهای زمینی و دریایی انجام می‌شود که در این زمینه برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گرفته است.

شناسایی و رفع ضعف‌ها

خرمدل ادامه داد: منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه مسئولیت انتقال دریایی را با استفاده از ظرفیت‌های محلی، لنج‌ها و شناورهای بسیج دریایی بر عهده دارد و در بخش زمینی نیز از توان ناوگان اتوبوسرانی و ظرفیت‌های موجود منطقه برای جابجایی مردم استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به مدیریت ترافیک در شرایط اضطراری گفت: با توجه به احتمال ایجاد ترافیک سنگین در زمان وقوع بحران، نیروهای فراجا برنامه‌ریزی لازم را انجام داده‌اند تا بهترین عملکرد را در حفظ نظم و امنیت و تسهیل عبور و مرور داشته باشند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر همچنین از پیش‌بینی اردوگاه‌ها و کمپ‌های اسکان خارج از محدوده حادثه خبر داد و افزود: در حوزه اسکان و تغذیه نیز تمهیدات مناسب اندیشیده شده تا خدمات لازم به مردم و کارکنان صنایع به‌صورت مطلوب ارائه شود.

سردار خرمدل با بیان اینکه این رزمایش پس از برگزاری مرحله دورمیزی اکنون وارد فاز میدانی شده است، تأکید کرد: طبیعی است که در جریان اجرای رزمایش نواقص و اشکالاتی شناسایی شود که هدف اصلی برگزاری آن نیز همین شناسایی و رفع ضعف‌ها برای افزایش آمادگی در مراحل بعدی است.