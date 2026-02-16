طارمی: باور دارم که قهرمانی از آن المپیاکوس خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال المپیاکوس و لوادیاکوس در هفته بیست و یکم سوپرلیگ یونان، در دیداری که سرخ و سفیدهای بندر پیرائوس به دلیل غیبت مهدی طارمی مهاجم ایرانی خود، تیم‌شان را در اختیار نداشتند، با تساوی بدون گل به پایان رسید تا دو امتیاز مهم خارج از خانه از دست برود.

المپیاکوس با یک بازی بیشتر و یک امتیاز کمتر نسبت به آاک آتن در رده دوم جدول قرار دارد و در صورتی که آاک آتن دیدار خود را با پیروزی پشت سر بگذارد، فاصله‌اش با المپیاکوس به چهار امتیاز خواهد رسید.

مهدی طارمی در صحبتی کوتاه در رابطه با عدم پیروزی تیمش مقابل لوادیاکوس گفت: همه ما به تیم‌مان ایمان داریم. باور داریم که قهرمانی از آن ما خواهد بود. برای موفقیت، باید چشمان‌مان برق بزند، قلب‌مان بسوزد و با آرامش و خونسردی با تمام شرایطی که پیش روی‌مان قرار می‌گیرد برخورد کنیم.