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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

طارمی: باور دارم که قهرمانی از آن المپیاکوس خواهد بود

طارمی: باور دارم که قهرمانی از آن المپیاکوس خواهد بود

مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس گفت: ما برای موفقیت تیم تلاش می کنیم و باور داریم که قهرمانی از ما خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال المپیاکوس و لوادیاکوس در هفته بیست و یکم سوپرلیگ یونان، در دیداری که سرخ و سفیدهای بندر پیرائوس به دلیل غیبت مهدی طارمی مهاجم ایرانی خود، تیم‌شان را در اختیار نداشتند، با تساوی بدون گل به پایان رسید تا دو امتیاز مهم خارج از خانه از دست برود.

المپیاکوس با یک بازی بیشتر و یک امتیاز کمتر نسبت به آاک آتن در رده دوم جدول قرار دارد و در صورتی که آاک آتن دیدار خود را با پیروزی پشت سر بگذارد، فاصله‌اش با المپیاکوس به چهار امتیاز خواهد رسید.

مهدی طارمی در صحبتی کوتاه در رابطه با عدم پیروزی تیمش مقابل لوادیاکوس گفت: همه ما به تیم‌مان ایمان داریم. باور داریم که قهرمانی از آن ما خواهد بود. برای موفقیت، باید چشمان‌مان برق بزند، قلب‌مان بسوزد و با آرامش و خونسردی با تمام شرایطی که پیش روی‌مان قرار می‌گیرد برخورد کنیم.

طارمی: باور دارم که قهرمانی از آن المپیاکوس خواهد بود

کد مطلب 6750466
بهنام روان پاک

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