مداخله آمریکا در مناسبات میان ایران و گرجستان غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد قوام شهیدی، سفیر ایران در گرجستان با «سالومه زورابیشویلی» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

سفیر کشورمان در این دیدار با اشاره به فرهنگ، تاریخ و تمدن مشترک ایران و گرجستان، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره حامی و کمک کننده دولت و مردم گرجستان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و بین المللی بوده و از استقلال و تمامیت ارضی آن حمایت کرده است.

وی با اشاره به برخی ملاحظات خاص دولت گرجستان نسبت به شریک راهبردی خود، بر ضرورت توجه به منافع دوجانبه تهران و تفلیس تاکید کرد و یکجانبه گرایی آمریکا و مداخله در مناسبات فی مابین دو کشور را غیرقابل قبول و در تقابل با منافع دو کشور دانست.

سفیر کشورمان با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای اتباع ایرانی، پیرامون تمدید اقامت، لطمات به سرمایه‌های آنان و ممانعت از ورود کالا و حمل و نقل آن به گرجستان، خواستار پیگیری و حل فوری این مشکلات از سوی مقامات گرجی شد.

قوام شهیدی همچنین با اشاره به درگذشت دو هنرمند گرجی تبار ایرانی به نام‌های محمد علی کشاورز و سیروس گرجستانی، حضور موفق و برجسته این دو هنرمند محبوب را نمونه‌ای از حلقه‌های وصل و پیوندهای فرهنگی و تمدنی مشترک دو کشور دانست و بر لزوم پرداختن به ابعاد فرهنگی این حضور از سوی رسانه‌های دو کشور تاکید کرد.

وی ضمن قدردانی از مساعدت‌های رئیس جمهور گرجستان برای انتقال زندانیان ایرانی به کشورمان، برای دولت و مردم این کشور در انتخابات مهم پارلمانی آتی آرزوی موفقیت کرد.

رئیس جمهور گرجستان نیز با اشاره به اهمیت و جایگاه ایران در روابط خارجی و نیاز مناسبات با گرجستان، اظهار داشت: دولت گرجستان در موضوع محدودیت‌های مربوط به ایرانیان در حوزه‌های مختلف ترددی، اقامتی، تجاری و سرمایه گذاری و هر آنچه مربوط به دوران کرونا است، همانند اتباع سایر کشورها رفتار کرده و اقدامات آتی در این خصوص نیز با تاکید بر اهمیت مقابله با شیوع پاندمی کرونا صورت خواهد گرفت.

زورابیشویلی افزود: به محض رفع محدودیت‌ها و عادی شدن شرایط، سیاست گرجستان بر آن است که همه مناسبات و فعالیت‌ها با ایران به شرایط قبل بازگشته و محدودیتی از این جهت باقی نماند.

وی گفت: مشکلات مربوط به محدودیت‌های اقامتی، تجاری و سرمایه گذاری و همچنین قطع واردات از ایران را پیگیری خواهد کرد.

رئیس جمهور گرجستان در خصوص درگذشت دو هنرمند گرجی الاصل ایرانی که متعلق به دو ملت هستند، تصریح کرد: از مسئولان رسانه‌ای گرجی خواهم خواست تا در خصوص انعکاس خدمات‌های سینمایی این دو هنرمند اطلاع رسانی مناسبی برای افکار عمومی انجام گیرد.

زورابیشویلی در پایان این دیدار یک نسخه کتاب ارزشمند «پلنگینه پوش» که یک اثر حماسی گرجی با خلق داستان‌های پارسی است را به سفیر جمهوری اسلامی ایران اهدا کرد.