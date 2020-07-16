ایران آماده کمک به دولت افغانستان جهت پیشبرد صلح در این کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان که در رأس هیئتی بلند پایه با هدف پیگیری توافقات انجام شده در جریان سفر اخیر «محمدحنیف اتمر» سرپرست وزارت خارجه افغانستان به تهران و به ویژه نهایی سازی متن سند جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور به کابل سفر کرده است، شامگاه روز گذشته (چهارشنبه) با سرپرست وزارت امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات طرفین مسائل روابط دوجانبه، روند صلح در افغانستان و مسائل و مشکلات منطقه‌ای و بین المللی، از جمله مشکلات ایجاد شده در اثر بیماری کرونا و همچنین همکاری‌های اقتصادی دو و چند جانبه از جمله همکاری‌ها در مورد چابهار و مسیرهای ترانزیتی آسیای میانه را مورد بررسی قرار دادند.

در این دیدار همچنین طرفین در مورد نقشه راه و تعیین جدول زمانی برای نهایی سازی سند جامع همکاری‌ها نیز توافق کردند.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در این دیدار بار دیگر با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح با مالکیت و هدایت دولت افغانستان، ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای بین الافغانی با مشارکت همه گروه‌های سیاسی آن کشور هر چه زودتر آغاز شود.

عراقچی حفظ دستآوردهای مردم افغانستان بعد از چهار دهه جنگ، به‌ویژه قانون اساسی و ساختارهای مردم سالارانه ایجاد شده در آن کشور را در جریان گفتگوهای صلح واجد اهمیت دانسته و با توجه به نگرانی‌ها و منافع مشترک با افغانستان و نقش تسهیل کنندگی کشورهای همسایه در این رابطه، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به دولت افغانستان جهت پیشبرد روند صلح را مورد تاکید قرار داد.

معاون سیاسی وزیر امورخارجه کشورمان در جریان این سفر با سایر مقامات ارشد جمهوری اسلامی افغانستان نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.