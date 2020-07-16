  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۲۰

بعد از سیلاب صبح پنجشنبه

مسدودشدن مسیرارتباطی۲۳روستای گلستان/تردددرمحورهای اصلی برقرار است

مسدودشدن مسیرارتباطی۲۳روستای گلستان/تردددرمحورهای اصلی برقرار است

گرگان- طبق اعلام فرمانده انتظامی گلستان بعد از وقوع سیلاب در مناطق شرقی استان تردد در محورهای اصلی برقرار شده اما مسیر ۲۳ روستا در مینودشت مسدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش های نقطه ای و رگباری صبح پنجشنبه در شرق گلستان منجر به وقع سیل و مسدود شدن برخی از معابر شد.

فرمانده انتظامی استان گلستان در خصوص آخرین وضعیت راه های گلستان اظهارکرد: صبح امروز (پنجشنبه) به دنبال بارش شدید باران و طغیان رودخانه ها، بخش هایی از شهرستان مینودشت دچار سیلاب و آبگرفتگی شد.

محمدسعید فاضل دادگر افزود: بلافاصله ماموران انتظامی و تیم های امدادی برای رسیدگی به موضوع و پیشگیری از حوادث احتمالی به محل های مورد نظر اعزام شدند.

دادگر تصریح کرد: با حضور ماموران مشاهده شد، حدود ۲۰ هکتار از اراضی زیر کشت شالی بر اثر سیلاب تخریب شده و مسیر ارتباطی ۲۳ روستا هم به علت طغیان رودخانه و تجمع گل و لای مسدود شده است.

وی با بیان اینکه میزان تخریب منازل شهرستان مینودشت و روستاهای اطراف آن در دست بررسی است، گفت: تعدای از روستاها و معابر دچار آبگرفتگی های گسترده شده که تلاش جهادی پلیس، دستگاه های امدادی و تیم های مردمی برای مهار سیلاب و پاک سازی محورها ادامه دارد.

فرمانده انتظامی گلستان گفت: با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال آبگرفتگی و بارندگی های شدید در نقاط مختلف استان، شهروندان  ضمن عمل به توصیه های دستگاه های امدادی، از نزدیک شدن به رودخانه ها و آب بندان ها جدا خودداری کنند.

تردد در محورهای اصلی برقرار است

رئیس پلیس راه گلستان هم گفت: تردد در همه محورهای اصلی استان برقرار است.

سرهنگ علی عبدی افزود: با توجه به بارش های شدید و طغیان رودخانه ها در آزادشهر و مینودشت، تردد در محورهای مواصلاتی شرق استان با مشکلاتی مواجه شد.

وی تصریح کرد: از همان لحظات ابتدایی پلیس و دستگاه های امدادی برای رفع مشکلات موجود وارد عمل شدند.

رئیس پلیس راه استان گلستان با اشاره به وجود گل و لای در محور کمربندی آزادشهر، گفت: در همه محورهای اصلی ترافیک روان برقرار بوده لذا از رانندگان تقاضا داریم ضمن عمل به توصیه های پلیس از ترددهای غیر ضرور در محورهای شرق استان خودداری کنند.

کد مطلب 4975493

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه