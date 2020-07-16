مسدودشدن مسیرارتباطی۲۳روستای گلستان/تردددرمحورهای اصلی برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، بارش های نقطه ای و رگباری صبح پنجشنبه در شرق گلستان منجر به وقع سیل و مسدود شدن برخی از معابر شد.

فرمانده انتظامی استان گلستان در خصوص آخرین وضعیت راه های گلستان اظهارکرد: صبح امروز (پنجشنبه) به دنبال بارش شدید باران و طغیان رودخانه ها، بخش هایی از شهرستان مینودشت دچار سیلاب و آبگرفتگی شد.



محمدسعید فاضل دادگر افزود: بلافاصله ماموران انتظامی و تیم های امدادی برای رسیدگی به موضوع و پیشگیری از حوادث احتمالی به محل های مورد نظر اعزام شدند.

دادگر تصریح کرد: با حضور ماموران مشاهده شد، حدود ۲۰ هکتار از اراضی زیر کشت شالی بر اثر سیلاب تخریب شده و مسیر ارتباطی ۲۳ روستا هم به علت طغیان رودخانه و تجمع گل و لای مسدود شده است.

وی با بیان اینکه میزان تخریب منازل شهرستان مینودشت و روستاهای اطراف آن در دست بررسی است، گفت: تعدای از روستاها و معابر دچار آبگرفتگی های گسترده شده که تلاش جهادی پلیس، دستگاه های امدادی و تیم های مردمی برای مهار سیلاب و پاک سازی محورها ادامه دارد.

فرمانده انتظامی گلستان گفت: با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال آبگرفتگی و بارندگی های شدید در نقاط مختلف استان، شهروندان ضمن عمل به توصیه های دستگاه های امدادی، از نزدیک شدن به رودخانه ها و آب بندان ها جدا خودداری کنند.

تردد در محورهای اصلی برقرار است

رئیس پلیس راه گلستان هم گفت: تردد در همه محورهای اصلی استان برقرار است.



سرهنگ علی عبدی افزود: با توجه به بارش های شدید و طغیان رودخانه ها در آزادشهر و مینودشت، تردد در محورهای مواصلاتی شرق استان با مشکلاتی مواجه شد.

وی تصریح کرد: از همان لحظات ابتدایی پلیس و دستگاه های امدادی برای رفع مشکلات موجود وارد عمل شدند.

رئیس پلیس راه استان گلستان با اشاره به وجود گل و لای در محور کمربندی آزادشهر، گفت: در همه محورهای اصلی ترافیک روان برقرار بوده لذا از رانندگان تقاضا داریم ضمن عمل به توصیه های پلیس از ترددهای غیر ضرور در محورهای شرق استان خودداری کنند.