قدردانی سپاه امام رضا از مردم بصیر جهت حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سردار غیاثی آمده است: ملت بزرگ و بصیر ایران بار دیگر با حضور عزتمندانه و پرشور خود در صحنه، برگ زرینی بر دفتر اقتدار و سربلندی این سرزمین افزود.

در پیام فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام خطاب به مردم آمده است: این لبیک کم‌نظیر شما به فرمان نایب المهدی(عج) امام خامنه‌ای، تجلی وفاداری تان به آرمان‌های انقلاب و ولایت بود؛ لبیکی که نه تنها نشانه‌ی همدلی و یکپارچگی مردم، بلکه نماد آمادگی همیشگی ایران اسلامی برای پاسداری از عزت، امنیت و آینده روشن کشور است.

همچنین وی در ادامه اظهار کرد: ایران با این حضور باشکوه، نشان داد که در برابر همه تهدیدها و توطئه‌های دشمنان، متحد و استوار بر مدار ولایت ایستاده است و این جلوه عظیم از همبستگی ملی، مسئولیت خادمان و خدمتگزاران نظام را دوچندان می‌کند تا در مسیر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، با تلاش و ایمان روزافزون خدمتگزار مردم باشند

غیاثی ضمن قدردانی از این بصیرت و حضور مثال‌زدنی ملت شریف ایران، اعلام داشته که این نمایش باشکوه، بیانگر آمادگی همیشگی ملت برای دفاع از ارزش‌ها و تحقق وعده‌های الهی است و انشاالله پرچم عدالت و ایمان، به دست حضرت ولی‌عصر(عج) بر فراز جهان افراشته خواهد شد.