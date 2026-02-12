به گزارش خبرگزاری مهر، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان از همکاری بی‌سابقه با رئیس‌جمهور انتقالی ونزوئلا در حوزه انرژی و نفت خبر داد.

وی مدعی شد که این همکاری مبتنی بر خواست و اراده طرف ونزوئلایی و منافع مردم این کشور است و واشنگتن در تعیین نقش دولت موقت دخالت نمی‌کند.

این مقام آمریکایی اظهار داشت که ده‌ها شرکت نفتی آمریکایی به‌تدریج وارد بازار نفت ونزوئلا شده یا در آستانه ورود به این کشور هستند.

وی افزود: آمریکا بر جریان درآمدهای نفتی کنترل دارد تا این درآمدها به‌صورت مدیریت‌شده به اقتصاد ونزوئلا و بازار جهانی بازگردد.

وزیر انرژی آمریکا همچنین تأکید کرد که همکاری با مقامات انتقالی ونزوئلا و شرکت‌های بزرگ آمریکایی در چارچوب گفت‌وگوهای گسترده برای ارتقای تولید نفت و بازسازی زیرساخت‌های صنعت انرژی این کشور ادامه دارد.

گفتنی است که واشنگتن در تلاش است کنترل فروش نفت ونزوئلا را «به‌طور نامحدود» در دست داشته باشد و بخش قابل‌توجهی از نفت تحریم‌شده این کشور را به بازار جهانی عرضه کند.

شب گذشته دِلسـی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا و کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا در کاراکاس دیدار کردند.

دو طرف درباره مسائل مرتبط با بخش انرژی و همچنین روابط دوجانبه گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

این دیدار درحالی صورت می‌گیرد که چندی پیش، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی برخلاف موازین بین‌المللی اعلام کرد که تنها در صورتی به ونزوئلا اجازه می‌دهد نفت صادر کند که این کار تحت نظارت واشنگتن صورت گیرد.

در این بیانیه آمده بود: عملیات مربوط به نفت ونزوئلا شامل معاملات با طرف‌های روسی نخواهد بود.

پیشتر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا باز کردن بخش انرژی ونزوئلا به روی شرکت‌های آمریکایی و دسترسی آنها به تولید نفت در کنار استفاده از درآمدهای نفت برای خرید کالاهای آمریکایی را از جمله خواسته های واشنگتن از کاراکاس اعلام کرد.

نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ربوده شده ونزوئلا، چپاول نفت این کشور را هدف نهایی آمریکا برای حمله به کشورش اعلام کرده بود.

رئیس جمهوری موقت ونزوئلا نیز پیش‌تر بر مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی واشنگتن تاکید کرده بود.