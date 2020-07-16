تا پایان دولت میزان تولید آب شیرین کن ها به ۸۹ میلیون می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تقی زاده خامسی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه های آب شیرین کن بندرعباس که به صورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهوری انجام شد، فاز ۲ پروژه آب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس را با هدف تامین آب شرب بندرخمیر و بخشی از آب شرب مورد نیاز کلان شهر بندرعباس از آب خلیج فارس را مورد بهره برداری قرار داد.

معاون آب و آبفا وزارت نیرو حاشیه این مراسم بیان داشت: ظرفیت تولید آب این پروژه در پایان اجرای فاز دوم، ۴۰ هزار مترمکعب در شبانه روز است که تا پایان شش ماه اول امسال این ظرفیت به ۶۰ هزار مترمکعب ارتقاء می یابد.

وی ادامه داد: فاز دوم این پروژه با سرمایه ای بالغ بر ۴,۵۰۰ میلیارد ریال توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا شده است. در سایت آب شیرین کن بندرعباس، آب شور خلیج فارس از طریق فرآیند مدرن اسمز معکوس (Reverse Osmosis) نمک زدائی می شود.

به گفته وی با توجه به اینکه ۹۰ درصد تجهیزات آب شیرین کن بندرعباس خریدار ی شده است، با بهره برداری از فاز نهایی این پروژه تا پایان شش ماهه دوم امسال، شاهد انتقال آب با کیفیت به مخازن ذخیره آب داماهی و توزیع همگن آب در کلان شهر بندرعباس، بندر خمیر و روستاهای مسیر خواهیم بود.

تقی زاده خامسی با اشاره به افزایش ظرفیت تولیدی آب شیرین کن ها در استان، اظهار داشت: در ابتدای دولت تدبیر و امید، میزان آب تولیدی آب شیرین کن ها ۸ میلیون متر مکعب در سال بود در حالی که اکنون با افتتاح فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس این میزان به ۴۵ میلیون متر مکعب در سال افرایش یافته است.

معاون وزیر نیرو افزود: تا پایان دولت دوازدهم میزان آب تولیدی آب شیرین کن ها به ۸۹ میلیون متر مکعب خواهد رسید که از این میزان ۵۱ میلیون مترمکعب آن در شهر بندرعباس است.

وی افزود: ۵۴ پروژه در بخش نمک زدایی به ارزش ۱۳ هزار و ۵۴۳ میلیارد ریال اجرا یا در دست اجراست که با توجه به توسعه روز افزون جمعیت و سرمایه گذاری ها نیازمند اعتبارات بیشتری در این زمینه هستیم.