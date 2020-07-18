دستگیری ۱۲ سارق در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، عبدالرضا قاضی‌زاده گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل، اماکن خصوصی، داخل خودرو، موتورسیکلت و احشام، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی استان، قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کوهرنگ، کیار و سامان با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه‌های سرقت، موفق شدند ۱۲ سارق را دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بیان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۱۸ فقره سرقت منزل، اماکن خصوصی، داخل خودرو، موتورسیکلت و احشام اعتراف کردند که متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.