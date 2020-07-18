کمک هزینه دانشجویان تحصیلات تکمیلی افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دومین نشست شورای مرکزی دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (Ph.D) وزارت بهداشت با حضور مدیران ارشد وزارت بهداشت برگزار شد. در این نشست یکروزه موضوعات مختلف دستیاران پزشکی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بحث و تبادل نظر شد.
در این نشست دبیران شورای مرکزی شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (Ph.D) به بیان خواستهها و مشکلات پرداختند.
هومان پارسایی دبیر مجمع دبیران شورای صنفی دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (Ph.D) به ارایه پیشنهاداتی از جمله افزایش ۵۰ درصدی کمک هزینه تحصیلی، اصلاح آییننامه مربوط به وام ودیعه مسکن و افزایش مبلغ این وام، مشکلات مربوط به امتیاز دانشجویان نمونه وزارت بهداشت، اصلاح آیننامه اسکان مربوط به دانشجویان پزشکی و رزیدنتها، افزایش سنوات تحصیلی به میزان یک ترم و تسهیل شرایط دفاع از پایاننامه پرداخت.
در ادامه آرین عضو شورای مرکزی دبیران شورای صنفی دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با اشاره به اینکه ما در چند اخیر مقالات ارزشمندی را چاپ کردیم، گفت: اخیرا نسبت به مقالات نویسندگان ایرانی در ژورنالهای خارجی کم لطفی صورت میگیرد و با دلایل غیر منطقی مقالات با کیفیت بالا، بسیار سریع رد میشود. حتی برخی دانشجویان دکتری از اینکه تحریم حسابهای بانکی بهانهای برای عدم اجازه سابمیت و رد شدن مقالاتشان در برخی از ژورنال open access خارجی است گلهمند هستند.
وی افزود: مقالات متاآنالیز و مرورسیستماتیک که توسط دانشجویان دکتری در راستای رساله در مجلات معتبر بهچاپ رسیده است توسط برخی دانشگاهها به عنوان مقاله جهت دفاع پذیرفته نیست و با توجه به سطح بالای مقالات متاآنالیز و اینکه ممکن است مقالات اورجینال رساله جهت چاپ در ژورنالهای معتبر نیاز به زمان بیشتری داشته باشد.
آرین گفت: پیشنهاد میکنیم نگاه ویژهای نسبت به پذیرش مقالات متاآنالیز به عنوان مقاله مستخرج از رساله وجود داشته باشد و حتی مقاله دوم که برخی دانشگاهها جهت دفاع مطرح میکنند یکی از مقالات طی تحصیل دانشجو باشد و لزوما مقالهی مستخرج از دادههای رساله نباشد، در این صورت فرآیند دفاع زمان بر نخواهد شد و بار مالی کمتری به سیستم وارد خواهد شد.
قاسمی رزیدنت ارشد رشته قلب خواستار لغو آزمون گواهینامه در سال جاری شد و گفت: با توجه به شرایط پیش آمده اگر امکان لغو آزمون پایاننامه وجود ندارد این آزمون با کاهش پایه نمره قبولی همراه شود.
علی پزشکی خواستار حذف آزمون جامع دانشجویان دکتری در شرایط فعلی و جایگزینی میانگین نمرات واحدهای گذرانده به جای آن، ایجاد وحدت رویه در دانشگاههای مختلف پیرامون تعداد مقاله برای دفاع از پایان نامه و پایبندی قانونی به یک مقاله جهت دفاع از پایان نامه شد.
سید جواد پورافضلی دیگر عضو شورای مرکزی دبیران شورای صنفی دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خواستار تعدیل کشیکهای کرونا و استفاده از نیروهای قراردادی و استخدامی دانشگاهها شد و گفت: باید برای آموزش دستیاران بهخصوص در رشتههای اصلی درگیر تدبیری اندیشیده شود.
وی با بررسی مشکلات مربوط به کارانهها و حقالزحمه کرونا، خواستار پرداخت یکسان بین دانشگاههای مختلف شد.
امیر سلطانی اسمعیلی به مشکلات مربوط به پایان نامههای دستیاران اشاره کرد و گفت: افت کیفیت این پایان نامهها به دلیل افزایش هزینهها و کمبود وسایل و تجهیزات فشردگی زمانبندی جهت ارایه پایاننامه از جمله این مشکلات است.
زهرا جلالی دستیار ارشد رشته کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این جلسه از برگزاری آزمون گواهینامه به صورت همزمان و مشترک با آزمون دانشنامه تخصصی در شهریور ماه که برای اولین بار صورت میگیرد ابراز نگرانی کرد و برگزاری آزمون جامع به صورت الکترونیکی را مورد نقد و بررسی قرار داد.
وی با پیشنهاد راه اندازی (طرح تحول سلامت دستیاران) اضافه کرد: کشیکهای دوره دستیاری تا سقف ۲۴ ساعت هم ممکن است قابل تحمل باشد، اما در ایران پس از پایان ۲۴ ساعت نیز بخشهای سنگین صبح از ساعت ۷ تا ۲ الی ۴ بعد از ظهر شروع می شود و فی الواقع شیفتی ۳۲ ساعته را رقم میزند که در برخی رشتهها ممکن است از این نیز فراتر رود.
جلالی گفت: تردیدی نیست که بیدار ماندن ممتد با این میزان ساعت از هوشیاری افراد میکاهد و ضمن اینکه تنها قدرت یادگیری دستیاران در ساعات طولانی مطرح نیست، بلکه ارائه خدمت صحیح به بیماران، انتظار اخلاق نیکو در عین خستگی، سلامت روحی و جسمی دستیار و خانوادهها و فرزندان در انتظار نیز مطرح هستند و چگونه میتوان از دستیاری که خود از سلامت روحی و جسمی برخوردار نباشد، انتظار داشت که از عهده خدمت صحیح در جهت سلامت مردم برآید.
صالحزاده دبیر شورای صنفی دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کردستان درخواست کرد در تعداد مقالات مستخرج از پایاننامه بازبینی شده و در این خصوص وحدترویه بین دانشگاههای علومپزشکی کشور ایجاد شود.
عضو شورای مرکزی دبیران شورای صنفی دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای علوم پزشکی کشور همچنین خواستار اعطای بودجه پایاننامه در هنگام تصویب طرح پایاننامه به استاد راهنمای دانشجو شد و همچنین درخواست کرد در اختصاص سقف بودجه اختصاصیافته به پایاننامهها وحدترویه ایجاد شود.
صالحزاده درخواست کرد کمک هزینه تحصیلی به میزان ۵۰ درصد در سال جاری افزایش یابد و بیمه تأمین اجتماعی و سابقه بازنشستگی برای رزیدنتها و دانشجویان دکتری تخصصی برقرار شود.
سید محمد عزیزی رزیدنت کودکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز خواستار اصلاح تعهدنامه محضری دستیاران و دانشجویان (Ph.D) شد و اظهار داشت: این تعهدنامه در ابتدا از قول متعهد بیان میدارد با آزادی و اختیار کامل است اما به واقع امضای این تعهدنامه اجباری بوده و عدم امضای این تعهد عملا دستیاران و دانشجویان (Ph.D) را علیرغم پذیرفته شدن در آزمون دشوار ورودی از حضور در این دوره محروم میدارد.
در ادامه صادقزاده عضو شورای مرکزی و دبیر شورای صنفی دستیاران و دانشجویان (Ph.D) علوم پزشکی تبریز در مورد یکسانسازی میزان افزایشی کمک هزینه تحصیلی در تمام دانشگاههای علوم پزشکی صحبت کرد.
یکسانسازی شرایط دفاع پایان نامهها، تسهیل و تسریع پرداخت بودجههای پژوهشی پایان نامهها، افزایش میزان بودجههای پژوهشی با توجه به وضع تورم موجود و افزایش یک ترم تحصیلی به سنوات با پرداخت کمک هزینه تحصیلی از جمله موضوعات مطرح شده از سوی دبیر شورای صنفی دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود.
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