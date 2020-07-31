کاهش دما و بارندگی برای برخی نقاط کشور پیش بینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیائیان اظهار کرد: در روز جمعه (۱۰ مرداد) در استان‌های ساحلی خزر، ارتفاعات شمال شرق، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و استانهای واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود، دریای خزر نیز در این روز مواج است.

وی با بیان اینکه در روز جمعه کاهش نسبی دما در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی را خواهیم داشت، افزود: در روز شنبه (۱۱ مرداد) در برخی نقاط شمال غرب، نواحی غربی و مرکزی خزر، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و روز یکشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی، اردبیل و ارتفاعات آذربایجان‌های شرقی و غربی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

به گفته مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، همچنین در روزهای جمعه تا یکشنبه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی نقاط استان‌های فارس، هرمزگان، کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با بیان اینکه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده افزایش نسبی دما در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل رخ خواهد داد، گفت: از بعدازظهر دوشنبه و روز سه‌شنبه در این مناطق کاهش دما، بارندگی و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بنابر اظهارات مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، در شرق کشور نیز طی روزهای آتی همچنان وزش باد شدید و گرد و خاک پدیده غالب است.

وی در پایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده تصریح‌کرد: آسمان تهران فردا (۱۱ مرداد ماه) نیمه ابری در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد و در روز یکشنبه (۱۲ مردادماه) نیز صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتی گراد پیش‌بینی می‌شود.