به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا نجیمی ظهر امروز در نشست هماهنگی و بررسی نحوه برگزاری مراسم‌های عزاداری ماه محرم در یزد اظهار داشت: عزاداری‌های یزد با رعایت کامل پروتکل‌ها و فاصله گذاری اجتماعی و اولویت حفظ سلامت مردم برگزار می‌شود اما هیئت‌های مذهبی بنا ندارند دسته‌های عزاداری را در خیابان‌ها به راه بیاندازند.

وی عنوان کرد: دستورالعمل‌هایی بر اساس زیست بوم یزد در نظر گرفته شده که در آن به مباحث مختلف توجه ویژه صورت گرفته تا مشکلی در زمینه شیوع کرونا به وجود نیاید زیرا حفظ سلامت مردم هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی و هم از نظر اخلاقی خط قرمز ما است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه اصل موضوع، برگزاری و اقامه عزای سیدالشهدا (ع) است، بیان کرد: بر این اساس دستورالعمل عزاداری‌ها بر سه محور پایه گذاری شده که شامل چگونگی برگزاری مراسم، ساعت برگزاری و شرایط مکان آن است.

نجیمی افزود: دستورالعمل عزاداری و سینه زنی هم موضوع دیگری است که در این باره دیده شده و به طور قطع امسال حرکت هیئات عزاداری از محله‌ای به محله دیگر را نداریم اما در حسینیه‌ها و مساجد با شیوه‌های ارائه شده که در این دستورالعمل هم دیده شده، می‌توان عزاداری اقامه کرد.

وی یادآور شد: در زمینه تهیه و توزیع نذورات نیز دستورالعملی آماده شده که توضیحات آن در اختیار هیئات عزاداری قرار داده می‌شود تا مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: با توجه به اینکه ممکن است تعدادی از هیئت‌ها بخواهند بر اساس شیوه نامه جدید سینه زنی داشته باشند، هیئات مذهبی شهرستان یزد مصوب کردند که ما حرکت دسته عزا نداریم و ممکن است بخواهند در محل خودشان روضه خوانی در محل هیئت خود و با رعایت موارد بهداشتی داشته باشند.

نجیمی گفت: به همین دلیل از این هیئت‌ها خواسته شده اگر می‌خواهند از اشعار جدید استفاده کنند، نهایتاً تا ۲۰ مرداد اشعار خود را اعلام کنند که اغلب هیئت‌ها اعلام کردند شعر جدید نداریم و از شعرهای سال گذشته استفاده می‌کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد از برپایی موکب‌های سلامتی در استان یزد خبر داد و گفت: در جلسات مختلفی که با مسئولان موکب ها داشتیم، مقرر شد که امسال این موکب ها اقدام به توزیع ماسک و مواد ضدعفونی در بین مردم کنند.

وی به بیانیه‌های هیئت‌های عزاداری مبنی بر تعطیلی عزاداری‌ها اشاره کرد و گفت: برخی در کشور چنین برداشت کردند که قرار است عزاداری در یزد تعطیل شود ولی اینچنین نیست و تعطیلی اعلام شده در این بیانیه‌ها مربوط به حرکت دسته‌های عزاداری در خیابان‌ها است که ممکن است برای سلامتی افراد خطر داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد تصریح کرد: قطعاً عزاداری‌ها با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده در سراسر استان یزد برقرار می‌شود.