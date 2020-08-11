به گزارش خبرگزاری مهر، «سرما نخوری کوتی کوتی» دومین و «دنیارا بلرزان کوتی کوتی» سومین کتاب از سه‌گانه قصه‌های این هزارپای آبی رنگ و دردسرهای اوست که برای بار چهارم و سوم بازنشر شده و در اختیار کودکان نوباوه ایرانی قرار گرفته است.

این مجموعه کتاب که جلد نخست آن سال ۱۳۸۶ با عنوان قصه‌های کوتی کوتی منتشر شد و پس از آن به «شام سرد شد کوتی کوتی» تغییر نام داد در این سال‌ها به یکی از محبوب‌ترین و موفق‌ترین مجموعه کتاب‌های کودک ایران تبدیل و دامنه نشر آن به زبان‌های دیگر نیز گسترش پیدا کرده است.

فرهاد حسن‌زاده نویسنده نام‌آور ایرانی و نامزد دریافت جایزه‌های ادبی هانس کریستین اندرسن و آسترید لیندگرن، ۷ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۳ دو جلد دیگر این مجموعه را نیز با عنوان‌های «سرما نخوری کوتی کوتی» و «دنیارا بلرزان کوتی کوتی» روانه بازار نشر کتاب کرد که شمارگان این دو اثر طی سال‌های اخیر به ترتیب در مجموع هریک به ۲۵ هزار و ۲۲ هزار و ۵۰۰ نسخه رسیده است و در عین حال با انتشار به زبان بریل در همان سال در اختیار کودکان نابینا قرار گرفت.

این قصه‌ها که با تصویرگری هدی حدادی منتشر شده و دارای داستان‌های تمثیلی است که ضمن آموزش نکته‌های تربیتی، موجب خنده و سرگرمی کودکان می‌شود، علاوه بر انتشار به زبان انگلیسی، حق نشر هر سه عنوان آن به زبان ترکی استانبولی ابتدا در سال ۱۳۹۸ به یک ناشر ترکیه‌ای به نام Mevsimler Kitab و انتشار آن به زبان عربی نیز در سال ۱۳۹۹ به یک ناشر سوریه‌ای واگذار شد.

قرار گرفتن در فهرست نامزدهای دریافت جایزه هشتمین جشنواره دوسالانه کتاب برتر کودک و نوجوان و پانزدهمین دوره جایزه ادبی شهید حبیب غنی‌پور در سال ۱۳۹۴ و نسخه انگلیسی کتاب‌های دوم و سوم این مجموعه در فهرست نامزدهای پانزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی کتاب رشد در بخش کتاب‌های خارجی در همان سال، دریافت امتیاز پنج لاک‌پشت پرنده در چهاردهمین جشن امضای این رویداد در سال ۱۳۹۴ و معرفی در بسته‌های پیشنهادی همین جایزه به مناسبت ۱۶ مهر روز جهانی کودک و شب یلدا سال ۱۳۹۷ از جمله موفقیت‌های این مجموعه کتاب است.

کتاب «سرما نخوری کوتی کوتی» در چاپ چهارم خود برای گروه سنی بالای چهار سال (نوباوه) در ۴۰ صفحه با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.

در بخشی از کتاب «سرما نخوری کوتی کوتی» می‌خوانیم: این هزارپا وقتی لحاف را بر سر کشیده است، در جواب به پدر و مادر که از او می‌خواهند به مدرسه برود با آه و ناله می‌گوید «خیلی حالم بد است. پای پنجاه و پنجمی‌ام درد می‌کند. پای دویست و بیستمی‌ام تیر می‌کشد. پای سیصد و سی و سومی‌ام بدجوری می‌خارد. پای چهار صد و چهل و دومی‌ام ورم کرده. پای ششصد و هفتاد و هشتمی‌ام … وای وای وای سرما خورده… و دوباره سرش را زیر لحاف برد و الکی پلکی آخ و واخ کرد.»

جلد سوم این مجموعه نیز با عنوان «دنیارا بلرزان کوتی کوتی» در چاپ سوم خود در ۴۴ صفحه و شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۳ هزار تومان در اختیار کودکان بالای ۴ سال (نوباوه) قرار گرفته است.

«خودتو نکن پیچ پیچی»، «پیتزای سرآشپز»، «کاسبی»، «هزارپا سواری»، «دنیا را بلرزان کوتی کوتی»، «آهنگ کفش‌ها»، «بستنی خوشمزه»، «کَل کَل» و «دوست بی‌دردسر» عنوان قصه‌های این کتاب است. جلد اول این مجموعه نیز سال ۱۳۹۸ برای سومین بار بازنشر شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب‌ها را از فروشگاه‌های محصولات فرهنگی و فروشگاه‌های کانون پرورش فکری در سراسر کشور خریداری کنند.