ضرورت آمادگی مواجهه با کرونا در فصل شیوع آنفلوانزا

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در نشست مجازی با مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت و وزرای بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی که با محوریت پاسخگویی به کووید ۱۹ در منطقه مدیترانه شرقی برگزار شد، اظهار کرد: در ابتدا از پیشنهاد عاقلانه و به موقع مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در زمینه ایجاد گروه وزیران عضو منطقه، استقبال و قدردانی می‌نمایم.



وی افزود: امیدوارم با این همراهی، آمادگی بهتر برای پاسخگویی به بیماری همه گیر کووید ۱۹ به ویژه در پاییز و زمستان که علاوه بر کووید ۱۹، آنفلوانزا را خواهیم داشت، به وجود آید.



نمکی ادامه داد: بنده با شرح وظایف تعیین شده برای این گروه مهم متشکل از وزرای کشورهای عضو، کاملاً موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم. ضمن اینکه تقویت خدمات ضروری بهداشتی، هدف هر سیستم بهداشتی بوده که از نظر بنده نیز باید در اولویت شرح وظایف گروه قرار گیرد.



وزیر بهداشت کشورمان، خاطرنشان کرد: در هفته اول همه گیری، شاهد کاهش شدید میزان ایمن سازی در برابر بیماری بودیم، با این حال، همکاران من در معاونت بهداشتی، یک ابتکار ملی را شروع کرده و از تمام امکانات موجود در محلات استفاده کردند، به طوری که در ماه می ۲۰۲۰ این کاهش برعکس شد و اکنون مفتخریم اعلام کنیم که در کنار خدمات ضروری بهداشتی، ایمنی سازی در ۳۱ استان کشور به طور درستی انجام می‌گیرد.



نمکی در ادامه نشست مجازی، عنوان کرد: اگر موافق باشید قصد دارم پیشنهاد یک جلسه مجازی ویژه برای اخذ تأیید کلیه وزرای بهداشت و محول کردن وظایف آنها در مورد برنامه پیشنهادی برای مبارزه با کووید ۱۹ و اجرای آن را بدهم.



به گفته وزیر بهداشت، چارچوب پیشنهادی برای این همکاری می‌تواند در چهار بخش اصلی، آگاهی از مخاطرات و مشارکت اجتماعی و پیشگیری و کنترل عفونت، پوشش همگانی سلامت و مراقبت اولیه بهداشتی، حاکمیت و امنیت سلامت ارائه شود که اجرای چنین ابتکاری برای پاسخگویی به کووید ١٩ از طریق داشتن ارتباطات و پیگیری‌های مداوم، فعال و متعهدانه مشترک، میسر خواهد بود.



نمکی بیان کرد: امیدواریم و حداکثر تلاش خود را خواهیم کرد که ابتکار مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت منتج به مشارکت مبتنی بر نتیجه، میان کشورهای همسایه شود.



وی با بیان اینکه جزئیات برنامه مشارکت در سطح کشورها می‌تواند توسط دفتر منطقه مدیترانه شرقی بررسی و بعداً مورد بحث قرار گیرد، گفت: با توجه به توالی بالا و تأثیرات وضعیت‌های اضطراری در منطقه مدیترانه شرقی، پیشنهاد می‌شود سازمان جهانی بهداشت حضور خود را با تقویت و تشکیل ظرفیت مدیریت برای حمایت از کشورهای عضو اصلاح کند.



نمکی در ادامه گفت: برنامه کشورها جاییکه ایران، عراق، پاکستان و افغانستان تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت با هم همکاری می‌کنند، باید در کشورهای مختلف منطقه گسترش یابد.



وی با تاکید بر اینکه این همکاری باید به تقویت آمادگی و پاسخگویی به کووید ١٩ منجر شود، اظهار امیدواری کرد که این همکاری منجر به استقرار مراقبت‌های اولیه بهداشتی و مشارکت فعال جامعه در راستای همکاری‌های بین بخشی شده و دسترسی جهانی به خدمات ضروری سلامت را تضمین می‌کند.



وزیر بهداشت در ادامه خطاب به مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت، تصریح کرد: با توجه به نحوه پاسخگویی چند بعدی به کووید ١٩ از دفتر منطقه مدیترانه شرقی درخواست دارم که برنامه‌های اجرایی خود را با هماهنگی هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل، آژانس‌های مرتبط سازمان ملل نظیر یونیسف، صندوق جمعیت ملل متحد، برنامه سازمان ملل در زمینه ایدز، کمیساریای پناهندگان ملل متحد و برنامه غذایی ملل متحد انجام دهد.



وی در پایان اظهار کرد: در پایان از مدیر منطقه درخواست دارم که نتایج این ابتکار را در شصت و هفتیمن اجلاس کمیته منطقه‌ای که قرار است در اکتبر ۲۰۲۰ برگزار شود، ارائه کنند.