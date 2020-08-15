آمریکا در ۷۵ سال تاریخ سازمان ملل تا این حد منزوی نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به شکست آمریکا در شورای امنیت در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: در تاریخ ۷۵ ساله سازمان ملل سابقه نداشته که آمریکا تا این حد منزوی باشد.

وی در توئیت خود تاکید کرد: به‌رغم همه سفرها، فشارها و دوره گردی‌ها، آمریکا توانست فقط یک کشور کوچک را با خود همراه کند. دیشب ‎دیپلماسی فعال ایران در کنار استحکام حقوقی ‎برجام، آمریکا را برای چندمین بار در شورای امنیت شکست داد.

گفتنی است، آمریکا پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشت که در آن خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران برای مدت نامعلومی شده بود. نتیجه این رأی‌گیری که به صورت مجازی برگزار شد، شکستی مفتضحانه برای آمریکا بود، به طوری که ۱۱ عضو شورای امنیت به آن رأی ممتنع داده، دو عضو رأی منفی و فقط آمریکا و جمهوری دومینیکن به ان رأی مثبت دادند.